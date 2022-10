Vojno stanje v Radljah ob Dravi: svetnici so zaradi enega glasovanja uničili življenje

Bukovnik je pogovor pred kamero zavrnil. Na vprašanje, zakaj ne želi pred kamero, je dejal le, da bo zvezo prekinil in da dobimo pisni odgovor. V slednjem je večkrat izpostavil le to, da je Dominika Karlatec sama odstopila z vseh funkcij in da ni na nikogar vplival. Dominika to odločno zanika in pravi, da ji je odstopne izjave ponudil župan. Podpisala jih je, ker je klonila pritiskom.

" Glasovalo se je o enormnem dvigu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, govorimo o 400-odstotnem dvigu, in ker to ni bilo v dogovoru z gospodarstvom, sem se odločila, da takega predloga ne morem podpreti. Potrebno je povedati, da ta dvig ni prizadel samo gospodarstva, ampak tudi občane, govorimo o povišanju za več kot 200 odstotkov," pojasnjuje Dominika Karlatec.

Povišanje so svetniki s tesnim rezultatom nato vendarle izglasovali

Decembra 2020, torej eno leto pozneje, so dali taisti odlok ponovno na glasovanje, ker so ga morali uskladiti z državnimi pravilniki. Zgolj rutinsko potrjevanje tega odloka se je izjemno zapletlo. Dominika je povedala, zakaj bo ponovno proti, in nato odšla s seje. Na seji je ostalo premalo svetnikov za glasovanje. Mediji, ki so sejo spremljali, so pozneje poročali, da je posnetek seje izginil. Nato so ga ponovno naložili, a posnetek pri glasovanju ni pokazal, da Dominike ni več in da je glasovalo samo 8 od 16 svetnikov. Za glasovanje bi jih moralo biti vsaj 9. Pojavil se je dvom, ali je glasovanje sploh veljavno.

Ko je izgubila vse funkcije, je še sama klonila kot samostojna svetnica. "Kot svetnica sem bila do te seje, ko izgine posnetek. Ker ni šlo več, ker je to preveč vplivalo na moje zdravje, na mojo kariero, sem odšla, odstopila sem kot svetnica, danes pa mi je žal," pravi.

Odstopila je, ker je upala, da bo lahko delala v miru. Ves ta čas – več kot deset let – je bila zaposlena na javnem zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino, katerega ustanoviteljica je bila občina. A tudi tam je vse bolj čutila posege v svoje delo. Večkrat naj bi prišla navodila za njen "odstrel". Vse pogosteje je izgubljala projekte. Najhuje zanjo je bilo, ko je dobila jasno navodilo, da se na prireditvah ne sme več pojavljati, da tam ni več zaželena.

"V bistvu sem v trenutku, ko nisem bila več predsednica KS, ko me je župan razrešil z vseh komisij, v tistem trenutku nisem to tako dojemala, ko pa so mi začeli jemati delovne naloge, projekte, ko sem začela drseti navzdol, sem čutila, da ne bom več zmogla, in ni šlo več tako naprej."

Sredi prejšnjega meseca je dala odpoved. "To je bila ena mojih najtežjih odločitev, vzeli so mi to, kar sem delala najraje, delala z ljudmi, društvi, s krajem, odrezala sem del sebe, to so težki trenutki."

Tudi nekdanji direktor Damjan Cvetko je zapustil delovno mesto. "Dominiko razumem, ker sem tudi sam ta zavod zapustil ravno zaradi takšnih stvari, pritiski, ki so se dogajali zadnje pol leta, so bili enormni, tudi jaz sam nisem zdržal in sem se odločil, da tega mandata ne želim več podaljšati. Prišlo je celo tako daleč, da sem moral iti zadnja dva meseca na bolniški stalež, ker se ni dalo več delati," je povedal.

Župan je prijavil Policiji, da dobiva anonimna pisma. "Nikoli nisem izvedela, za kakšna pisma gre, z odvetnikom sem pristala na analizo DNK, na analizo pisem, na pregled računalnika, na vse, potem pa se je vse nehalo," pravi Dominika.

Kdo sploh je župan Alan Bukovnik? Ima že četrti županski mandat

Občina je v njegovem mandatu dobila negativno mnenje Računskega sodišča – zaradi prekomernega zadolževanja, zaradi tega, ker je občina kar sama ocenila zemljišče za petkrat nižjo ceno, kjer si je podžupan občine Robert Potnik postavil letni vrt, zaradi več tisoč evrov nepojasnjenih izplačil županu za potne stroške.

Bukovnik je tudi obsojen jemanja podkupnine, ko je od direktorja nekega zavoda kot pogoj za podpis koncesijske pogodbe zahteval odkup delov stavbe v občinski lasti. Sodišče mu je izreklo pogojno zaporno kazen eno leto in pet mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Pred kamero ni želel stopiti, v pisnem odgovoru je le dejal, da ni na nikogar vplival, da ni imel nikakršne povezave z odstopi zdaj že nekdanje svetnice Dominike Karlatec.

Medtem pa se pripravlja že na peti mandat. Namreč, kot župan bo ponovno kandidiral.