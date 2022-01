Vplivne ženske v slovenskem gospodarstvu

Generalna direktorica Martina Perharič je doktorica farmacije in je v Medisu zaposlena že dobrih 20 let. Vodilni položaj v podjetju je prevzela pred tremi leti. "Sem imela sodelavke in sodelavce, pa šefe, ki so bili vsi moški do zdaj in tako bom rekla, znali so ceniti to, kar je treba pri človeku ceniti, ceniti moraš delavnost, znanje, kompetence, tudi zavzetost, zagretost in seveda na koncu rezultat."

Generalna direktorica OMV Slovenija, Vanja Lombar je tudi članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in članica sekcije za trgovino pri Združenju delodajalcev Slovenije. Je nekdanja rokometašica, ki je karierno pot na OMV-ju začela pred enajstimi leti. V svetu in Evropi ni veliko žensk, ki imajo vodilni položaj v naftni industriji. "Ne moremo reči, da obstajajo moške in ženske industrije, obstajajo take in drugačne industrije in odločitev vsakega posameznika je, ali mu ta industrija predstavlja izziv, da postane voditelj ali pač ne. Meni je to predstavljalo izziv."

Generalna direktorica Žita Karmen Pangos je tudi članica upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Kariero je začela v Drogi Portorož pred 26-imi leti. Izpostavi, da tudi na vodilnih mestih prehrambene industrije na splošno prednjačijo moški, čeprav je na trgu veliko žensk, ki imajo kompetence, znanje in odlično poslovno energijo. "Nivo strasti ni odvisen od spola. To nam ne more dati okolje, ampak moramo najti znotraj sebe. In zakaj so plačani moški več, ženske manj, to izhaja iz zgodovine, ko ženske niso imele pravic, kot jih imamo danes, vsekakor pa se te stvari počasi izenačujejo."

Glavna izvršna direktorica SKB banke Anita Stojčevska je kariero v banki začela graditi še kot študentka. Pozdravlja sistem, da je pri sestavah upravnih odborov in nadzornih svetov obvezno upoštevati uravnoteženost spolov. "V naši banki imamo v upravnem odboru od sedmih članov kar štiri ženske, to je okoli 60 odstotkov, kar je redkost." Revija the Banker jih je izbrala za banko leta že 10-krat tudi za leto 2021.

Preden je postala direktorica Varisa, je bila Sabina Sobočan uspešna revizorka, zdaj pa je tudi članica upravnega odbora Sekcije menedžerk pri Združenju Manager, članica upravnega odbora Pomurske gospodarske zbornice in Zbornice gradbeništva pri GZS. "Jaz mojim zaposlenim vedno povem, da nisem vseved, ampak imam znanje vodenja, sem revizorka in če kaj ne vem, to tudi povem, zato pa imam ljudi okoli sebe, ki so specialisti za gradbeništvo in tehnične zadeve, skupek je pomemben."

Pri 33-ih je bila Medeja Lončar članica uprave v celjski Kovinotehni, ki jo je kasneje prevzel Merkur. Delala je na Simobilu, ko ga je prevzel avstrijski Mobilcom, izkušnje je nabirala tudi v Energetiki Ljubljana in leta 2003 je karierno pot nadaljevala v Siemensu. Dolgoletna direktorica Siemensa Slovenije je tudi predsednica uprave Siemensa Hrvaške in direktorica Siemensa Srbije. Je tudi predsednica Združenja Manager, članica nadzornega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice in članica upravnega odbora Združenja za informatiko in telekomunikacije. "Naredili smo program, ženskam prijazno podjetje, ki smo ga kasneje spremenili v program vključi.se. Raziskave kažejo, da so podjetja z mešanimi bordi dokazano bolj profitabilna."

Slovenija je na lestvici svetovnega gospodarskega foruma po indeksu razlik med spoloma na 41. mestu, kar je pet mest slabše kot leto prej.