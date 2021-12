Pri trinajstih narkoman in alkoholik, kasneje zapornik in brezdomec, danes pa ozdravljen narkoman, abstinent, pisatelj, režiser, planinec, kmetovalec in aktivist. Življenjska pot Tomaža Goloba -Taubija je polna nenavadnih naključij, ki so ga iz pekla pripeljala do življenja, v katerem je pomirjen s seboj in svetom. Sedaj sam pomaga tistim, ki so odrinjeni na rob, tako kot je bil nekoč on.

