'Vsega sem že vajena, a ta prizor me je šokiral'

Tudi ekipa Preverjeno je šla na nekaj terenov z njimi in naletela na živali brez hrane in vode, ležali so v lastnih iztrebkih. Na neki domačiji so naleteli na močno podhranjene krave. Prizori, ki jih v Sloveniji ne pričakuješ. Inšpekcije letno odvzamejo od 200 do 400 živali, veliko je rejnih. Edini dve zavetišči, ki sprejemata zanemarjene rejne živali, sta v Orovi vasi pri Polzeli in v Praprotni Polici pri Cerkljah na Gorenjskem. Tam sta dve ustanoviteljici Društva za zaščito konj, Natalija Nedeljko in Maja Gregorič, ki sta vse, kar imate, ves denar in svoj čas, posvetili tem zavetiščem. Pomagajo jima številni prostovoljci, veseli sta vsake donacije, da lahko kupita seno, zdravila, drugo hrano. Vsak dan znova bijeta boj s financami, z delom, časom. Ker skrbita za živali, ki so jih zanemarili ali trpinčili drugi. A država še ne vidi razlogov za ustanovitev državnega zavetišča za velike rejne živali, čeprav zavetišča za majhne živali so in jim država oskrbo živali po 120 dneh plačuje. Zavetišča za rejne živali ne dobijo popolnoma nič.

Danes zvečer ob 21.55 posebna oddaja Preverjeno!

