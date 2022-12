Vzpon OnlyFansa: 'To ni le gola slika. Potrebni sta komunikacija in domišljija'

Ksenija Kranjec, Lara Kos in Ana Pusovnik sodijo med prve Slovenke, ki imajo na platformi za odrasle večjo skupnost oboževalcev. "To ni le gola slika, ki jo pošlješ in s tem zaključiš. Potrebni sta komunikacija in domišljija. Danes si čistilka, jutri Super Mario, dan kasneje Barbika," pove Kranjčeva. Kosova nadaljuje: "Eno leto je že, odkar imam s. p. zaradi platforme OnlyFans. Drugače seveda ne gre. To mi zelo ustreza, saj mi ostane več časa. Ne predstavljam si več, da bi hodila v službo." Poudarja pa tudi, da če želiš izstopati v poplavi slik in video vsebin, moraš biti drzen.