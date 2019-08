Z osli nad volkove

Boris Gabrijan iz te kmetije, sicer direktor krajinskega parka Kolpa, je o možnostih oslov kot čuvajev črede nekoč prebral v neki strokovni francoski reviji. Odločil se je, da bo poskusil, in čeprav ima za čuvanje črede tudi ograjo in psa, je prepričan, da so osli pri tem še najbolj uspešni, saj pokolov ovac, odkar so ti zraven, ni več.

Strokovnjaki sicer priznavajo, da so v Združenih državah Amerike osle že testirali za čuvanje črede pred kojoti in da so se izkazali za precej uspešne, vendar dodajajo, da so kojoti manjši kot naši volkovi in da se je že zgodilo, da so pri nas volkovi napadli tudi osle. Istrskih ne, odgovarja Boris Gabrijan, saj so ti večji in močnejši, kot tisti osli, ki so podlegli slovenskim volkovom.