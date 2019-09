Za vsako vožnjo z električnim skirojem 500 evrov kazni

Policisti bi lahko tako že danes kaznovali vse, ki se vozijo s skiroji in so hitrejši od pet kilometrov na uro.

In običajno tudi so, električni skiroji gredo do 20, 30, ali pa celo 50 kilometrov na uro, zato je tudi vse več nesreč, poškodbe pa so vedno hujše, hude krvavitve, zlomi obraznih kosti, lobanj. Pomagala bi že obvezna uporaba čelade.

V tujini že sprejemajo številne ukrepe, tudi pri nas naj bi vožnjo s skiroji zakonsko uredili do konca leta.