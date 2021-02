Zakaj se v bolnišnico Slovenj Gradec vrača direktor, ki je enkrat že odstopil?

"Super, ti ne greš na ventilator."

"Morda boš kmalu pozitiven, pa da vidimo, kako boš cvilil."

"Drkal je al pa cuzil."

"Pa vi ste nepoboljšljivi norci. Pejte v Dražgoše, ko za kaj druga niste več."

Takšni so po navadi zapisi anonimnih komentatorjev na spletu – žaljivi, nizkotni, neprimerni, brezsramni. A tviti, ki smo jih navedli, niso zapisi anonimneža, pač pa direktorja slovenjgraške bolnišnice, Janeza Lavreta. Še iz časov, ko je bil direktor – to funkcijo je opravljal do lanskega aprila, ko je moral odstopiti zaradi tvita: "Super, ti ne greš na ventilator."

Nekaterim novinarjem in politikom je zaradi nasprotnih stališč grozil, da jim bo ob morebitni okužbi z novim koronavirusom onemogočil dostop do respiratorja.

Janez Lavre se je – verjetno zgolj zaradi pritiska javnosti – nekaj dni po tem opravičil, češ da je pod velikimi psihičnimi obremenitvami in stresom zaradi epidemije. A bilo je več takšnih zapisov. Novinarje javne televizije je označil za golazen. Ko je umrl Janez Stanovnik, je napisal: "Končno," zatem pa izbrisal svoj profil na Twitterju. Nekaj dni pozneje se je ustno opravičil še ministru za zdravje, Tomažu Gantarju, in dodal, da bi, če bi bilo treba, tudi odstopil z mesta direktorja bolnišnice. Verjetno Lavre sploh ni pričakoval, da bo minister njegov odstop sprejel. A ga je.

Danes je Janez Lavre spet direktor v Slovenj Gradcu. Ista bolnišnica. Isto delovno mesto. Po poklicu je zdravnik in s tem zapisom je nakazal možnost, da nekomu zavrne zdravljenje, kar bi lahko pomenilo tudi razliko med tem, ali bo nekdo živel ali umrl. Predsednica Zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik še zadnjič v tej vlogi pred koncem mandata: "Če bi izbirali na podlagi nekih kriterijev in vrednot, on ne bi mogel biti izbran za direktorja."

A je bil. To je že njegov peti direktorski mandat. Več kot polovica članov v svetu zavoda ga je podprla, in to le malo po tem, ko je 3. januarja bolnišnico obiskala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje in pohvalila dosedanje vodstvo strokovne direktorice Jane Makuc.

Trije razpisi za direktorja so bili; Lavre se je prijavil na drugega, vendar ni dobil zadostne podpore. Zatem so zamenjali članico sveta bolnišnice iz vrst Desusa, na njeno mesto pa so pripeljali Štefana Šumaha, svetnika SDS v občini Ravne na Koroškem. Znova so glasovali – pet naj bi jih glasovalo za Lavreta, dva naj bi bila proti, dva člana sveta zavoda naj bi bila vzdržana.

Člani sveta so zanj glasovali tudi po tem, ko je v. d. strokovne direktorice Jana Makuc z drugimi predstojniki oddelkov stopila pred kamere in napovedala svoj odstop. Ko je bil Lavre potrjen, je Makučeva res odstopila. Dr. Jana Makuc, dr. med., dosedanja v. d. strokovne direktorice bolnišnice: "Bolj kot korone se bojim takega vpletanja politike v delo stroke."