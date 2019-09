Zakaj so poskusi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja propadli?

Menjale so se vlade, menjali so se ministri za zdravje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa je ostalo. Zakaj so obljube, vmes tudi resni poskusi njegove ukinitve v zadnjih 16 letih propadli? Je razlog res samo v izpadu denarja v proračunu, ali pa, kar omenjajo nekateri, pritiski, lobiranja zavarovalnic, ki so s premijami dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lani zbrale pol milijarde evrov.

"35 evrov na mesec morda za ene res ni veliko, nekaterim pa vsako povišanje premije pomeni dodatno stisko," pravi ena od upokojenk.