Zaklonišč v Sloveniji premalo, nekateri zato gradijo svoja

Z ekipo oddaje Preverjeno smo se odpravili v največje javno zaklonišče v Ljubljani, ki sprejme 600 ljudi in je nastalo iz rovnika med drugo svetovno vojno, danes pa je v njem poleg redno vzdrževanih postelj in napeljave moč najti celo prava naravna čudesa, kapnike. Zaklonišča pri nas gradijo od leta 1973. V Sloveniji imamo sicer 2.244 zaklonišč osnovne in dopolnilne zaščite, v katerih je skupaj 348.537 zakloniščnih mest, večina zaklonišč pa je v urbanih središčih. V zadnjem času se vse več Slovencev odloča za zasebna zaklonišča, med njimi so tudi takšni, ki želijo nekaj trajnostnega zapustiti svojim potomcem. Ti objekti so namreč protipotresni, vodoodporni, zaščiteni pred radioaktivnim sevanjem in biološko kemičnim orožjem.

Prispevek bo v celoti objavljen v oddaji Preverjeno ob 21:50 na POP TV in na VOYO.