Žaljivke in prerezane gume zaradi menjave upravnika

Stanovalci bloka na Glavarjevi 49 pripovedujejo, da so bili z delom upravnika, družbo SPL, že dalj časa nezadovoljni. Že nekajkrat so ga poskušali zamenjati, tokrat je odpoved pogodbe podpisalo 70 odstotkov etažnih lastnikov. Predaja poslov novemu upravniku pa se po sedmih mesecih še ni zgodila. Sta pa v bloku nastala dva tabora, ljudje so med sabo skregani, dogaja se tudi vandalizem.

Skupina etažnih lastnikov pravi, da so bili pri izbiri novega upravnika zavedeni, zato so svoje podpise za odpoved pogodbe SPL preklicali. Po besedah odvetnika SPL odpoved zato ni več veljavna. V prispevku smo pogledali tudi nekaj novosti, ki jih prinaša predlog novega stanovanjskega zakona. Bo menjava upravnika po novem res lažja?