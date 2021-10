Zapleti s covidom-19 pri otrocih: deklica v bolnišnici več kot tri tedne

Otroci prebolijo covid v blažji obliki kot odrasli, kljub temu se tudi pri njih lahko zaplete in to tudi do šest tednov po prebolelem covidu. Večorganski vnetni sindrom je eden od zapletov, ki se pojavi pogosteje prav pri otrocih, najpogosteje v starosti od 8 do 11 let. Doslej so zaradi tega pri nas zdravili 37 otrok. Za oddajo Preverjeno je spregovorila mama deklice, ki je morala ostati v bolnišnici več kot tri tedne.

