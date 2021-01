Zaradi birokratskega neznanja še več revščine

Tjaša Raspotnik Tomažin, ki na ZPM Ljubljana Moste Polje pomaga z brezplačnimi pravnimi nasveti, opaža, da včasih ljudje potrebujejo zelo malo, da se lahko potem postavijo zase. Velikokrat jim svetuje pri krivičnih ali napačnih odločbah, ki jih izdajo na CSD in družine na primer le zaradi nekaj napačno upoštevanih dohodkov potisnejo v višji dohodkovni razred. In potem lahko družina, ki vsak mesec 30 evrov nameni za nakup hrane, ostane brez teh 30 evrov, ker se jim na primer zniža otroški dodatek. Marsikoga že birokratsko neznanje in pogled na vlogo, ki jo je treba izpolniti na številnih listih, odvrneta od pritožbe, hkrati pa ljudje verjamejo v avtoriteto in pravilnost odločb. Tjaša Raspotnik Tomažin verjame, da strokovni delavci napak ne delajo nalašč, velikokrat so preobremenjeni, a kljub temu meni, da bi se moral vsak človek boriti za svojo pravico. In zanjo se borimo tudi v Verigi dobrih ljudi.