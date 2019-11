Zaradi posojila na črno so ji rubežniki pobrali vse, tudi otroško posteljico

"Izposodil sem si pet tisoč evrov. Vrnil naj bi jih v dveh mesecih, obresti so bile 5-odstotne," pripoveduje eden od anonimnih sogovornikov. Ker je prosil za podaljšanje za en mesec, so obresti še narasle, in ker je potem zamudil samo en dan, so mu naračunali še 20 odstotkov, tako da je njegov dolg v pičlih nekaj mesecih narasel na 12.000 evrov.

Kako je, če se v stiski, ko potrebuješ denar, banka pa ti posojila ne odobri, obrneš na črni trg posojil? Anita Ogulin iz Društva prijateljev mladine Moste pozna veliko podobnih zgodb. Tisti, ki posojajo, pravi, so neusmiljeni, če zamudiš samo en mesec, pridejo in dobesedno izropajo družine. Materi samohranilki, ki si je izposodila denar za pralni stroj, ki ga je nujno potrebovala, so, ker ni zmogla visokih obresti, odpeljali vse, še otroško posteljico.