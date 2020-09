Zavarovalnica deklici Gaji in njenim staršem plačala del odškodnine

Po več kot štirih letih boja na sodišču in dokazovanja, da je deklica Gaja ob rojstvu v kranjski porodnišnici utrpela trajne poškodbe ter že pravnomočni vmesni sodbi kranjskega okrožnega sodišča, ki je odločilo, da so za njeno invalidnost odgovorni v kranjski porodnišnici, so deklica in njena starša vendarle dočakali del odškodnine.

Gre sicer za manjši del odškodnine, ki jo je plačala Zavarovalnica Triglav. O njeni višini odvetnik staršev sicer ne želi govoriti. Še naprej pa vztrajajo in zanikajo odgovornost v kranjski porodnišnici oziroma Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Potem ko bi moralo sodišče v Kranju odločiti le še o višini odškodnine, ta bi lahko presegla tudi milijon evrov, je bolnišnica na Vrhovno sodišče vložila predlog za dopustitev revizije. O njem Vrhovno sodišče še ni odločilo. icon-expand