Zbil otroka, bil obsojen, a po enem letu kar še na prostosti

Vrhovno sodišče je povzročitelju nesreče, Micheleju Puissi, dosodilo dve leti in pol zapora. In čeprav je po pravnomočni obsodbi navadno vročitev za poziv na prestajanje zaporne kazni le še vprašanje nekaj dni, koprsko sodišče v enem letu Puissi ni uspelo vročiti poziva. Markova starša sta sicer z razsodbo končno le lahko oprala sinovo ime, miru pa zaradi nedokončane zgodbe še vedno ne moreta najti. Ekipi Preverjenega je obupana mati dejala, da če ne drugače, bo odšla pravico iskati pred koprsko sodišče. "Tam bom 24 ur na dan, spala, jedla in opominjala. Na brezsrčnost in brezbrižnost, na kršenje človekovega dostojanstva. Midva nimava več kaj izgubiti, sva že davno, tistega večera, le nekaj metrov stran od naše hiše. Želim pa, da se zadeva kljub temu zaključi in da nekdo za vse to tudi odgovarja!"

