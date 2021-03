Zdravstveni delavci postali glavne tarče napadov in groženj

Na nekaterih točkah, kjer testirajo in cepijo proti covidu-19 so bili zdravstveni delavci tarče napadov, groženj, žaljivk. Tudi snemali so jih in posnetke objavljali na družbenih omrežjih. Ponekod so zaradi tega najeli varnostnike. Takšen primer je zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v Mariboru. Ena glavnih zahtev tistih, ki grozijo in žalijo, je, naj jim brise za teste jemljejo iz ust, namesto iz nosu.

icon-expand