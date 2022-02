Zgodba nekdanjega specialca

Bilo je samo vprašanje časa, ali bom končal v zaporu ali v vojski, priznava danes že nekdanji pripadnik najbolj elitne enote Slovenske vojske. Prepričan je, da je njegovo energijo in divjost vojska preusmerila v nekaj boljšega. Ko je končal eno najtežjih specializacij v ZDA in postal medicinec, je kot pripadnik specialnih enot služil na Kosovu, v Maliju in Iraku.

Danes uči taktično medicino rangerje v Keniji in potuje po svetu, kjer opravlja zasebno varovanje. Je tudi edini pripadnik slovenske specialne enote, ki je izstopil iz anonimnosti in o svojih izkušnjah napisal knjigo Ris. icon-expand