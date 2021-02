Življenje na verigi

Rex je imel srečo, da se je uspel strgati z verige. Mnogim ne uspe zbežati, razlaga aktivist Aleksander Kamenik, ki zanemarjene živali rešuje že tri desetletja. Nedavno je na družbenih omrežjih objavil tragično zgodbo kužka, ki je zmrznil na dvorišču, ko je temperatura padla pod ničlo. ''Pes je tulil od bolečin kot volk. Z nožem sem moral od spodaj odrezati njegove dlake. Odpeljal sem ga na veterinarsko postajo, vendar mu ni bilo več pomoči.''

V zimskem času je več primerov splošne zanemarjenosti živali, meni veterinarka Mojca Grilc. V ambulanto pogosto sprejmejo dehidrirane in močno shujšane kužke, nekateri potrebujejo celo kirurški poseg. ''Jaz bi pozvala vse ljudi, ki imajo svoje živali na verigi in avto v garaži, da obrnejo situacijo. Avto je stvar, živali pa so čuteča bitja, ki sodijo k nam in ne nekam za hišo.''