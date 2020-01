Življenje v komunah

Ves čas se morajo držati strogih pravil. Vse postelje morajo biti postlane na enak način, obstaja tudi protokol, kako uporabiti sanitarne prostore, sicer pa se dan začne zgodaj zjutraj v hlevu.

18-letni Tilen pravi: "Lahko rečem, da niti sam ne vem, kje sem. Doma sem s čisto drugega konca Slovenije in vse, kar v teh krajih poznam, je ta hiša. Ta hiša, v kateri živim eno leto in sem se nekako poskusil naučiti živeti."

V Mariboru smo se srečali z nekdanjim odvisnikom Matejem. Don Pierinovo komuno v Divači je zapustil predčasno, že po dveh mesecih. Pripoveduje, da ni prenesel "pranja možganov" ter da so vsi v komuni ujetniki. "Ti fantje imajo nizko samozavest, počutijo se krive in takoj padejo pod vpliv. To je sistem v sistemu in oni mu slepo sledijo," pravi.