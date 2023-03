Zlato na kolesih: 15 let stari avtodomi vredni več kot ob nakupu

Kljub več kot trem desetletjem dela v tej branži, še ni bil priča fenomenu, ki se trenutno dogaja: "Čez celo kariero smo imeli mesec, dva, naprej zasedeno. Potem je prišla korona in čakalne vrste so za eno leto in več." In to kljub rekordnim cenam, ki so višje za 30, 40 odstotkov.

Rok Vizovišek, poznavalec avtodomskega turizma, pravi, da so avtodomi postajajo investicija: "Dandanes se avtodomi letnika 2007 prodajajo dražje, kot so bili kupljeni leta 2007, se pravi 15, 16 let stari, so danes "več vredni", kot so bili takrat ob nakupu, kar je noro." V Sloveniji je trenutno registriranih skoraj 9000 avtodomov. Največ se jih je prodalo leta 2021.

V vsak avtodom vgradijo od 1500 do 2000 delov

Bili smo tudi v proizvodnji našega največjega svetovno znanega proizvajalca avtodomov – v podjetju Adria Mobil, ki svoje bivalnike prodaja na Japonskem, Kitajskem, v Avstraliji. Največ jih kupijo Nemci in Skandinavci.

Lani so izdelali in prodali okoli 9000 avtodomov in vanov. V vsakega vgradijo od 1500 do 2000 delov. Naredili bi jih še več, če ne bi še vedno čutili hladnega tuša, ki ga je avtomobilski industriji zadala korona. Sonja Gale, izvršna direktorica Adria Mobil: "Mi imamo v tem trenutku žal še kar nekaj obveznosti do kupcev, ki so naročili produkte v lanskem letu, ali pa še prej, pa jih bomo dobavili, če bo vse tako, kot vemo danes, šele v drugi polovici letošnjega leta."

120 zaposlenih na 38. deloviščih en avtodom izdela v petinpetdesetih minutah.

Problem je pomanjkanje baznih vozil: "Celotna panoga se srečuje z omejitvami na področju z baznimi vozili. Pri tako velikem povpraševanju se ti zdi, kot da ne želijo več proizvajati za panogo," pravi Galetova.

Dražji so tudi najemi

"Če smo včasih govorili o 100 evrih, da je to magična meja, je danes čist normalno, da je najem med 150 in 200 evri", pove Vizovišek. Za kar deset evrov se je v enem letu podražila tudi jeklenka plina, električni priključki v avtokampih stanejo tudi po deset evrov na dan.

Gre za življenjski stil vreden vsakega evra? Pot na kolesih ni le potratna, lahko je tudi varčna in ekološka.

V oddaji Preverjeno bomo predstavili tri različne življenjske zgodbe avtodomarjev: Mlad par s psičko, družina z dveletnikom in psičkom, zakonca v pokoju. Različni premični vikendi, domovi, število prevoženih kilometrov, obiskanih držav. Vsem pa je skupna želja po svobodi, naravi, raziskovanju, odkrivanju novih destinacij. So sodobni nomadi, ki trdijo, da je življenje na kolesih lahko bolj varčno kot doma. Elektriko pridobivajo s sončnimi celicami, avtokampom se izogibajo. Naučili so se živeti bolj ekološko. Si predstavljate, da bi v desetih dneh porabili le 200 litrov vode? Za primerjavo, ena oseba v Sloveniji v povprečju vsak dan porabi kar 117 litrov te dragocene tekočine.