Zloglasna sekta pod krinko duhovne rasti iz ljudi izvlekla milijone evrov

Novinarka Preverjenega Irena Pan nadaljuje zgodbo o sekti 'hepi hepi', ki je v stisko spravila na stotine žrtev. Pred leti je prvič razkrila njihovo pohlepno delovanje, zdaj zgodbo nadaljuje in razkriva, da akterji sekte v svoje mreže še vedno lovijo nove žrtve. Ignjatovićeva združba je postala celo mednarodna, Panova pa v prispevku razkriva, kdo so glavni akterji, ki jo vodijo v Sloveniji.

Združba ljudi in koruptivnih bančnikov že več kot desetletje pod krinko različnih oblik duhovnosti pridobiva zaupanje ljudi, jim prodaja srečo, napredek in pa blagostanje, v resnici pa ljudi spravlja v hudo osebno in finančno stisko.

icon-expand Saša Ignjatović - Mojster, ki je po prvih policijskih preiskavah pobegnil v Dominikansko republiko. FOTO: POP TV

Vse skupaj vodi Mojster, ki ni nihče drug kot nekdanji igralec namiznega tenisa Saša Ignjatović, ki je po prvih policijskih preiskavah pobegnil v Dominikansko republiko in ki ga že mesece išče tako policija kot sodišče. A to ga ni ustavilo, skupaj z Eleno Ignjatović je s pomočjo svojih posrednikov, tudi Veseljkove, ustvaril novo, še bolj prefinjeno mrežo, ki še vedno vabi nove in nove žrtve. Panova je v zaporu na Igu obiskala članico njegovega ožjega kroga, Martino Veseljko, ki že več kot leto in pol čaka v priporu na razsodbo sodišča. "Spoznala sem, da sem bila zelo zavedena, mentalno in čustveno zlorabljena," pravi Veseljkova, ki ji sodijo zaradi goljufije pri bančnih kreditih in ker naj bi od ljudi izmamila 180.000 evrov, neuradno pa je ta številka več kot milijon in pol. Veseljkova vse skupaj danes obžaluje. Kot pravi Panova, je Martino spoznala že pred 10 leti, ko so prvič razkrili zgodbo o kultu hepi hepi. Takrat je njen mož obupano prosil, naj nekdo reši ljudi, ki vse bolj tonejo v nekaj, kar je nevarno podobno sekti. Opozoril ni slišala, bila je povsem prevzeta z obljubami velikega Mojstra.

icon-expand Nekdanji partner Martine Veseljko je že pred leti obupano prosil, naj nekdo reši ljudi, ki so ujeti v krempljih združbe. FOTO: POP TV

V prispevku Preverjenega Panova razkriva zgodbe številnih ogoljufanih in obupanih ljudi. Pa tudi tistih, ki so poskušali svoje najbližje rešiti iz krempljev oderuhov, a so bili neuspešni. Tudi Panovi leta 2013, ko je pripravljala prvi prispevek in ljudi opozarjala na številne žrtve sekte, ni uspelo ljudi prepričati, da so ujeti v krempljih izkoriščevalcev. "Ti ljudje so bili pripravljeni vložiti vse, vse svoje premoženje," opozarja nekdanji mož Martine Veseljko in dodaja, "da je vse skupaj videti, kot da ljudem perejo možgane, da ti ljudje ne vidijo drugega izhoda, kot da so njihovi hlapci". Nova mreža z novo podobo in novimi akterji Ena od žrtev Veseljkove je tudi Zlatko. Da bi pomagal drugim, da se ne ujamejo v isto past, je spregovoril za Preverjeno. Namreč, združba pri nas prikrito še vedno deluje, kljub temu, da sta Ignjatovićeva pobegnila v Dominikansko republiko. Z novimi ljudmi sta razpletla novo mrežo z novo podobo. "Ista stvar, ki je bila dodelana. Ni več toliko poudarka na hepi hepi, pač pa na pozitivnih mislih," pravi ena od številnih žrtev.