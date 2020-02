Zmagovita slovenska golobica prodana za rekordnih 109.000 evrov

Vsi golobi s tekmovanja postanejo last organizatorja, ki jih po koncu tekmovanja proda. Vsi so imeli izklicno ceno 67 dolarjev (slabih 62 evrov), Marjana pa je že po nekaj dneh dobila dražitelja, ki je bil zanjo pripravljen plačati 50.000 dolarjev (46.000 evrov). Zadnji dan, ko poteka še dražba v živo, je cena za Marjano še poskočila. Na koncu so zanjo dobili rekordnih 118.000 dolarjev (slabih 109.000 evrov), njen kupec pa je iz Združenih držav Amerike. Zanimanje za najboljše golobe je veliko, ker zaradi dobrih letalskih sposobnosti rejci upajo, da bodo po parjenju dobili novo, še boljšo generacijo golobov.

Golobica Marjana je za prvo mesto po 12-urnem neprekinjenem letenju prinesla 300.000 dolarjev (276.000 evrov) prve nagrade, zdaj še 109.000 evrov na dražbi.

Koliko od tega bo dobil njen lastnik Miha Sovič, še ni znano, ker večji del denarja od dražbe obdrži organizator, nekaj od prve nagrade pa bo Miha pustil v Južni Afriki za prijavljanje na tekmovanja v naslednjih letih. Prijava in prevoz enega goloba na tekmovanje namreč znaša okoli 1500 dolarjev (okoli 1400 evrov), letos jih je Miha prijavil 4. Doma ima 300 golobov pismonošev in za vsakega ve, kdo je mama in kdo oče, kar je izjemno pomembno pri kakovostnih rejcih golobov. Da tako dobro poznajo družinsko zgodovino in dosežke golobov, da uspejo v vsaki generaciji dobiti mladičke le najboljših med najboljšimi. Gre za leta in leta selekcije, dela, razmišljanja, kako pariti, kako vzgojiti takšne, ki so sposobni preleteti zelo dolge razdalje.

Lastniki golobov pismonoš iz vsega sveta pošljejo na tekmovanje v Južno Afriko okoli 7000 golobov. Po treningih pred tekmovanjem, jih gre v finale 3500. In v tako močni konkurenci je letos zmagala slovenska golobica.