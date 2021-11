Zmeda glede ukrepov

V gostilno da, na sprehod – razen z družinskimi člani – ne. Eden od ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ki ima, pravi direktor NIJZ Milan Krek, povsem logično razlago: "V gostilni se je, na sprehodu ne." Da so ukrepi nujni, se strinjamo vsi, so pa mnenja deljena glede tega, ali so vsi tudi dobro premišljeni, logični, predvsem pa jasni. Govorili smo z dostavljavcem hrane, ki pri strankah preverja pogoj PCT in s poštarico, ki tega ne dela.

