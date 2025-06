Priložnost za podjetja: predstavite svoje zelene prakse in se potegujte za 10.000 €

V zavarovalnici Generali tretje leto zapored vabijo mala in srednje velika podjetja, da sodelujejo v natečaju SME EnterPRIZE ter širši slovensko poslovni javnosti predstavijo, na kakšen način so v svojem poslovanju odgovorni do družbe in okolja.

OGLAS

Trajnostno poslovanje je temelj dolgoročnega uspeha in osnova za učinkovitejšo prilagoditev na aktualne gospodarske in okoljske razmere. Hkrati malim in srednje velikim podjetjem nudi pomembno priložnosti za nadaljnjo rast. Zato v Generaliju spodbujajo njihova trajnostna prizadevanja ter nagrajujejo prakse, ki lahko postanejo vzor drugim. SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali za odgovorno in trajnostno prihodnost, namenjena malim in srednje velikim podjetjem. Kot nagradni natečaj je zaživela v letu 2021, ob 190-letnici Generalija. Več o natečaju TUKAJ. Podjetja lahko svoje trajnostne prakse prijavijo v dveh kategorijah: pozitiven vpliv na okolje ter pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost. Slovenska žirija, ki jo sestavljajo akademiki in gospodarstveniki, bo v vsaki kategoriji izbrala po dve najboljši podjetji, ki ju bo zavarovalnica Generali finančno nagradila. Med temi štirimi podjetji pa bo mednarodna komisija Skupine Generali izbrala še skupnega zmagovalca - junaka trajnosti. Ta se bo imel priložnost predstaviti na slovesni podelitvi v Bruslju, kjer se bodo zbrali zmagovalci natečajev iz 10 evropskih držav.

Natečaj SME EnterPRIZE 2025 FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Izjemne slovenske trajnostne prakse Dosedanji zmagovalci natečaja dokazujejo, da imamo tudi slovenska podjetja izjemne vključujoče trajnostne zgodbe, ki se po svoji inovativnosti in učinkovitosti lahko kosajo z najboljšimi v Evropi. V Generaliju tudi z novim strateškim načrtom spodbujanja odličnosti ostajamo zavezani trajnosti. Prizadevamo si za zelen in pravičen prehod, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo kot vseživljenjski partner nosimo do naših strank, družbe in planeta. Podjetja prek natečaja SME EnterPRIZE spodbujamo, da delijo svoja trajnostna prizadevanja, ter nagrajujemo njihove družbeno odgovorne prakse. Odziv je vsako leto boljši in priča o tem, da je natečaj za podjetja neprecenljiva izkušnja, ki navdihuje in hkrati utrjuje njihovo nadaljnjo pot k trajnostnemu razvoju in boljši prihodnosti za vse, o natečaju pravi Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d.

Dosedanji sodelujoči so svoje izkušnje z natečajem opisali kot zelo pozitivne. FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Odgovorno prihodnost uspešneje gradimo skupaj

Dosedanji sodelujoči so svoje izkušnje z natečajem opisali kot zelo pozitivne. Prepoznali so ga kot edinstveno priložnost za širšo predstavitev trajnostnih rešitev. Veliko novega sta jim ponudila vpogled v trajnostne prakse drugih podjetij in primerjava z najboljšimi. Hvaležni so za dostop do široke mreže strokovnjakov in zadovoljni z novih poslovnih priložnostmi. Pozitivno jih je presenetila tudi prepoznavnost, ki jo je omogočil prav natečaj. Nagrade in priznanja pa vsem najboljšim dajejo dodatno spodbudo za razvoj novih trajnostnih praks ter s tem še uspešnejše soustvarjanje odgovornejše prihodnosti.

Pozitivno jih je presenetila tudi prepoznavnost, ki jo je omogočil prav natečaj FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Nagrade v vsaki kategoriji:

- 10.000 EUR za zmagovalca

- paket poslovnih zavarovanj v višini 2.500 EUR za drugouvrščenega

Izbor poteka v 2 kategorijah:

- pozitiven vpliv na okolje

- pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost