Prvi v Sloveniji: Leone z novimi sladolednimi BARSI

Leone s to inovacijo utrjuje svojo pionirsko vlogo in kot prvi na slovenskem ter širšem regionalnem trgu predstavlja povsem nov koncept osvežitve v kategoriji sladolednih izdelkov. Medtem, ko na trgu prevladujejo predvsem čokoladni in oreščkasti okusi, Leone BARS prinašajo sadne, lahkotnejše in bolj igrive kombinacije.

Ob lansiranju so zasnovali kampanjo Vzemi si petminutne počitnice, ki izhaja iz preprostega, a danes še kako pomembnega uvida – v hitrem tempu vsakdana si vsi želimo majhnih pobegov iz rutine. Leone sladoledni BARSi niso le osvežilna sladica, temveč mini ritual odklopa, mikro doživetje, ki nam za nekaj minut prinese občutek predaha, lahkotnosti in užitka. Ker so včasih najkrajše počitnice tudi najbolj potrebne.

Kampanjo lahko potrošniki zasledijo na zunanjih oglasnih površinah, spremljajo pa jo radijska aktivacija in številne degustacije, ki navdušujejo brbončice mimoidočih v Ljubljani ter drugih večjih mestih po Sloveniji.

Del komunikacije je tudi duhovita digitalna aktivacija, ki izhaja iz situacije, ki jo zagotovo poznamo prav vsi – tudi ko smo na dopustu, v službenih e-poštnih sporočilih pogosto dopišemo, da smo za nujne zadeve še vedno dosegljivi. Leone zato uporabnike vabi, da ustvarijo svoje najbolj zabavno Out Of Office sporočilo in si s tem prislužijo priložnost za osvojitev pravih počitnic na otoku Rab.

Z različnimi stičnimi točkami Leone potrošnike vabi, da si vzamejo trenutek zase in uživajo v svojih petminutnih počitnicah z Leone BARSi.