Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Novice
Oglas

Prvi v Sloveniji: Leone z novimi sladolednimi BARSI

Ljubljana, 08. 06. 2026 14.14 pred 17 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
PR Incom

Največje živilskopredelovalno podjetje v slovenski lasti ponosno predstavlja novost v družini Leone – sladoledne BARSe v treh osvežilnih okusih: mango, pistacija in borovnica.

Leone s to inovacijo utrjuje svojo pionirsko vlogo in kot prvi na slovenskem ter širšem regionalnem trgu predstavlja povsem nov koncept osvežitve v kategoriji sladolednih izdelkov. Medtem, ko na trgu prevladujejo predvsem čokoladni in oreščkasti okusi, Leone BARS prinašajo sadne, lahkotnejše in bolj igrive kombinacije.

Leone PR
Leone PR
Leone PR

Ob lansiranju so zasnovali kampanjo Vzemi si petminutne počitnice, ki izhaja iz preprostega, a danes še kako pomembnega uvida – v hitrem tempu vsakdana si vsi želimo majhnih pobegov iz rutine. Leone sladoledni BARSi niso le osvežilna sladica, temveč mini ritual odklopa, mikro doživetje, ki nam za nekaj minut prinese občutek predaha, lahkotnosti in užitka. Ker so včasih najkrajše počitnice tudi najbolj potrebne.

Kampanjo lahko potrošniki zasledijo na zunanjih oglasnih površinah, spremljajo pa jo radijska aktivacija in številne degustacije, ki navdušujejo brbončice mimoidočih v Ljubljani ter drugih večjih mestih po Sloveniji.

Del komunikacije je tudi duhovita digitalna aktivacija, ki izhaja iz situacije, ki jo zagotovo poznamo prav vsi – tudi ko smo na dopustu, v službenih e-poštnih sporočilih pogosto dopišemo, da smo za nujne zadeve še vedno dosegljivi. Leone zato uporabnike vabi, da ustvarijo svoje najbolj zabavno Out Of Office sporočilo in si s tem prislužijo priložnost za osvojitev pravih počitnic na otoku Rab.

Z različnimi stičnimi točkami Leone potrošnike vabi, da si vzamejo trenutek zase in uživajo v svojih petminutnih počitnicah z Leone BARSi.

Več na: https://leoneicecream.com/leone-bars/

Naročnik oglasnega sporočila je Incom d.o.o.

Leone sladoled Leone BARS poletje osvežitev
24ur.com Prekmurski hit: Žemljica za 20 tolarjev
Okusno.je Znamenita ljubljanska sladica, ki jo je vredno poskusiti
24ur.com Po prodaji Celjskih mesnin: Država naj zagotovi prehransko neodvisnost
24ur.com Slovenec je ustvaril okus prihodnosti
Okusno.je Slovenec je ustvaril okus prihodnosti
24ur.com Katere trgovine imajo največ slovenskih izdelkov?
24ur.com Planica, sladoledna kraljica
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763