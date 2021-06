Se nam kmalu obetajo večji množični dogodki?

Lansko poletje so obiskovalci festivala Smile uživali na takrat edini možen način - v mehurčkih. Že čez dobre tri tedne pa se bo lahko več tisoč obiskovalcev spet zabavalo, ob pogoju PCT in, glede na trenutne ukrepe, upoštevajoč pravilo desetih kvadratnih metrov na obiskovalca. "Sam sistem, ki si ga letos želimo, seveda še ne bo takšen, kot je bil pred leti, bo pa definitivno bolj sproščen, kot je bil lansko leto,"pojasnjuje Jure Kvas, ustanovitelj Smile festivala. Testni koncerti, ki so se to pomlad odvili v tujini pod pogojem PCT, so se izkazali za varne.

"Primer iz tujine je tudi dobra praksa za Slovenijo, ker je bilo zdaj že res izvedeno po tujih državah toliko dogodkov, da se da ta praksa prenesti k nam. Mislim, da ni potrebe po testnem dogodku, ampak lahko začnemo zaradi dobrih praks iz tujine,"dodaja Jernej Ocvirk, prav tako ustanovitelj Smile festivala. V Barceloni so že konec marca organizirali testni koncert s pet tisoč obiskovalci. V dveh tednih po koncertu je bilo okuženih le šest, od tega se štirje niso okužili na omenjenem dogodku. Ta vikend so tak koncert izvedli tudi v Parizu - pogoj je bil PCT in maske. Obiskovalci so bili navdušeni.

"Moje roke so trenutno prepotene! Prepotene od navdušenja!", "Srečen sem, da se lahko po tolikšnem času spet zabavam, poleg tega pa sem še del znanstvenega eksperimenta," pravijo navdušeni udeleženci. Tudi v Veliki Britaniji so v preteklem mesecu organizirali devet pilotnih množičnih dogodkov, ki se jih je skupno udeležilo nekaj manj kot šestdeset tisoč ljudi brez mask.

"Noro čuden občutek je, ko si spet obdan s toliko ljudmi, brez medsebojne razdalje. Iskreno, počutim se čudovito."

"Toliko časa je že minilo, odkar se je kaj takšnega zgodilo. Zdelo se mi je, da tega ne bomo več doživeli, zato je bilo to res nekaj neopisljivega," še dodajajo. Po dogodkih je bilo na testu pozitivnih skupno le petnajst udeležencev, kar Britancem daje upanje tudi za športne dogodke, saj je bila ena izmed teh prireditev tudi nogometna tekma z dvaindvajset tisoč gledalci.