Sejemo sončno prihodnost: enajst občin, številne lokalne skupnosti in ena zgodba o povezovanju in trajnosti

Po Sloveniji se je v zadnjih tednih zasejala posebna zgodba, zgodba povezovanja, trajnostne mobilnosti in skupnega pogleda v prihodnost. V okviru projekta #SejemoSončnoPrihodnost smo na Slovenskih železnicah skupaj z 11 občinami ob železnici zasejali sončnice kot simbol svetle prihodnosti, skrbi za naravo in sodelovanja.

Projekt se je pričel na Svetovni dan čebel, 20. maja, s prvo setvijo v Grosupljem in IvančniGorici. Sledile so občine Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljana,Medvode, Bohinj, Celje in Laško, ob podpori lokalnih skupnosti, vrtcev, šol, čebelarskih inturističnih društev ter prebivalcev. Posebno vlogo so imeli otroci, ki so s pesmijo, plesom inrokami sejali sončno prihodnost. Skozi poletje bomo spremljali rast sončnic ob progi, v septembru pa se bo razcvet sončnic obželeznici simbolno ujel z Evropskim tednom mobilnosti – pobudo Evropske komisije, kispodbuja trajnostne načine potovanja. Medovite rastline bodo takrat kot živ opomnik pomenanarave, skupnega delovanja in naše skupne poti v bolj zeleno prihodnost.

Sončnice. Simbol narave, skupnosti in poti

Sončnice so v projektu nosile več pomenov: s svojo medovitostjo prispevajo k biotskiraznovrstnosti, z usmerjenostjo k soncu simbolizirajo prihodnost in optimizem, s koreninami vskupni zemlji pa ponazarjajo sodelovanje. Zasajene površine ob progah bodo opomnik, da setrajnost začenja s konkretnimi dejanji, tako na nacionalni ravni kot v vsakem kraju posebej. Slovenske železnice ostajamo zavezane trajnostnemu razvoju: – Električni vlaki vozijo na elektriko iz 100 % obnovljivih virov. – Posodabljamo vozne parke in uvajamo sončne elektrarne na postajah. – S prevzemom Nomaga krepimo vlogo v integriranem javnem prometu. Potovanje je več kot prihod na cilj. Je priložnost, da povežemo skupnosti, ohranimo naravo inrastemo skupaj. Hvala vsem, ki z nami sejete prihodnost.

Kaj so povedali župani občin, kjer smo sejali sončno prihodnost:

Grosuplje – župan dr. Peter Verlič: Projekt Sejemo sončno prihodnost je zrasel prav v Grosupljem in nas danes povezuje že zmnogimi drugimi občinami. Hvaležen sem, da lahko občina Grosuplje sodeluje pri zgodbi, kispodbuja sodelovanje, skrb za okolje in opraševalce, ter poudarja pomen železnice kot trajnostneprometne povezave.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Ivančna Gorica – župan Dušan Strnad:

Z veseljem smo se letos prvič priključili vseslovenskemu projektu Sejemo sončno prihodnost.Tudi v naši občini se zavedamo pomena železnice kot povezovalne poti, pa tudi pomena skrbi zaopraševalce. Skupaj s Slovenskimi železnicami smo posadili prve sončnice in upamo, da bodo tezrasle v dolgoročno sodelovanje.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Ormož – župan Daniel Vrbnjak:

Projekt Sejemo sončno prihodnost nas opominja, da je prav vsak cvet lahko korak k trajnostnidružbi. V Ormožu se zavedamo pomena povezovanja, tudi prek železnice, zato s ponosomsodelujemo v tej zgodbi.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Dol pri Ljubljani – podžupanja mag. Nika Rovšek:

Vlak je bil pred 150 leti prvo okno v svet. Danes ga bodo ob poti krasile sončnice, ki bodorazveselile čebele in potnike ter nas spominjale, da prihodnost sejemo skupaj.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Šmartno ob Paki – župan Janko Kopušar:

Sončnice bodo polepšale okolico železnice in razveselile opraševalce. V Šmartnem ob Paki smoves čas zavezani sodelovanju s Slovenskimi železnicami in si skupaj prizadevamo za varno,dostopno in trajnostno okolje.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Velenje – podžupanja Aleksandra Vasiljević:

Sončnice so simbol sonca, svetlobe in povezanosti. Njihove barve so v barvah velenjskezastave, zato se nam je zdelo naravno, da jih posejemo skupaj z otroki in Slovenskimiželeznicami. Naj bo to opomnik, da je prihodnost lahko zelena in povezana.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Ljubljana – Maruška Markovčič, Oddelek za varstvo okolja:

Z veseljem sodelujemo v projektu, ki sovpada z 10-letnico Čebelje poti v Ljubljani. Skupaj zželeznicami sejemo trajnost in ozaveščamo o pomenu opraševalcev v urbanem okolju.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Medvode – podžupan Leon Merjasec:

Z veseljem sodelujemo pri projektu sejanja sončnic. Sem tudi čebelar, zato vem, kakopomembne so medovite rastline za naravno ravnovesje. Hvaležni smo Slovenskim železnicam,da so pripeljale projekt tudi v Medvode.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Bohinj – župan Jože Sodja:

Za nas železnica nikoli ni bila samo infrastruktura, je vez z regijo in svetom. Z željo, da čim večobiskovalcev Bohinja pride trajnostno, tudi z vlakom, smo se z veseljem pridružili pobudi, kipoudarja prav to: povezanost in skrb za naravo.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Celje – podžupan Simon Jevšinek:

Z veseljem smo se odzvali pobudi sejanja sončnic, saj sovpada z našimi prizadevanji za zeleno,trajnostno mesto. Pred nami je velik projekt Celjskega potniškega centra, kjer bodo Slovenskeželeznice pomemben partner.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Laško – župan Marko Šantej:

Železnica je v zgodovini Laškega igrala ključno vlogo. Ob njeni gradnji so bili odkriti tudi termalnivrelci. Danes se z veseljem pridružujemo projektu sejanja sončnic, saj nas povezuje s tradicijo inprihodnostjo, še posebej letos, ko praznujemo 200 let pivovarstva in pripravljamo festival Pivo incvetje, katerega partner so tudi Slovenske železnice. Če je Laško čebelam prijazna občina, je tudikraj piva in cvetja – in sončnice to lepo povezujejo.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Sončno poletje in trajnostna jesen

S setvijo sončnic opominjamo, da lahko tudi najmanjša dejanja vodijo do velikih sprememb. NaSlovenskih železnicah se zahvaljujemo vsem občinam, ki so se pridružile projektu in s tempomagale sejati vrednote prihodnosti.

Skupaj ustvarjamo prostor, kjer potovanje pomeni več kot premik, pomeni povezovanjeljudi, krajev in vrednot.