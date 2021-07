Sindikat delavcev gostinstva in turizma ostro nad vladne ukrepe

Kot je v pismu zapisal sindikat, se čutijo odgovorne, da zaščitijo delavce v gostinstvu in turizmu. Pismo so v vednost posredovali tudi premierju Janezu Janši , gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku , zdravstvenemu ministru Janezu Poklukarju , direktorju Turistično gostinske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije Fedji Pobegajlu ter predsedniku sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blažu Cvaru . Kot ugotavljajo, se ukrepi vse bolj zaostrujejo, četudi ni razglašene epidemije, pri čemer pa veljajo le za nekatere dejavnosti oz. storitve. V tej luči se sprašujejo, ali ne gre za neenako in diskriminacijsko obravnavanje zaposlenih.

Glede testiranja vsakih 48 ur ocenjujejo, da gre za neživljenjsko odločitev in dodatno psihično izčrpavanje ljudi, ki se še iz različnih razlogov niso odločili za cepljenje. Prav tako so odločno proti predvideni ukinitvi brezplačnih testiranj.

Prepričani so, da zaposleni v gostinstvu ne bi smeli opravljati dela "policijskega in inšpekcijskega nadzora" s preverjanjem pogojev PCT ter da ni na mestu, da se morajo testirati vsakih 48 ur. Zavzemajo se, da se delavcem, ki se morajo testirati, omogoči možnost več vrst manj invazivnih testiranj.

O cepljenju pa so zapisali, da bi morali tudi stroka in odločevalci razumeti, da je še vedno prisoten strah zaradi morebitnih posledic, k čemur da so v veliki meri doprinesla različna pojasnila. Tega nikakor ni moč odpraviti z represijo in pritiski na ljudi, menijo. Hkrati se jim zdi nesprejemljivo, da imajo in bodo imeli cepljeni vse več privilegijev, necepljeni in tisti, ki še niso preboleli covida-19, pa vse več omejitev.

"Vsak državljan v naši državi nosi svojo odgovornost in po ustavi se odloča svobodno, brez prisile in represije. Pa vendar vlada znova 'udarja' že po tako obremenjenih gostincih, kjer je na tisoče zaposlenih na mizernih plačah, težki pogoji dela pa se s takšnimi neživljenjskimi odločitvami oblasti samo še slabšajo. In kadra ni, kader odhaja," so ostri v sindikatu, ki sicer sodi pod okrilje Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Sprašujejo se še, kdo bo nosil odgovornost za številne že zaprte subjekte v gostinstvu in turizmu, ki zaradi vladnih ukrepov niso zmogli ohraniti svojih podjetij pri življenju, in za izgubljena delovna mesta. "Govorimo o delodajalcih in delavcih, ki so bili in so ključen steber dejavnosti gostinstva in turizma. Govorimo o dejavnosti, ki je do sedaj prispevala 12,4 odstotka slovenskega BDP," so sklenili.