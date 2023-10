Slovenec je svojo kmetijo spremenil v laboratorij veganskih inovacij

Štartaj Slovenija: na podeželju bo poudarila pomembnost samooskrbe, vpliva podnebnih sprememb, trajnosti in razvoja podeželja. Izbrani kmetje se vsak dan srečujejo s temi izzivi, zato bodo lahko iz prve roke delili svoje izkušnje in rešitve, ki jih uporabljajo pri ustvarjanju svojih izdelkov.

"Na podjetniški poti se srečujemo z mnogimi izzivi. Največji izziv nam predstavljajo klimatske razmere, ki so iz leta v leto bolj nenaklonjene čebelarstvu. Čebele niso samooskrbne in spadajo med ogrožene vrste, saj brez čebelarjev v naravi same ne bi preživele. Kadar v naravi ni zadostnih količin hrane, ključno vlogo odigramo čebelarji, ki čebelam ponudimo sladkorno raztopino za njihovo golo preživetje. Tako je čebelarstvo neke vrste tudi hazarderski posel, saj v čebele vlagamo tako fizično kot finančno, namenimo jim ogromno časa, žal pa je na drugi strani narava, ki nam nato povrne ali odvzame vse, kar smo vložili."

Sestri Metličar sta združili moči in si razdelili delo pri izdelavi njunega izdelka. Petra vodi kmetijo, Janja pa vodi kmečko pekarno MMM. Obe za delo na kmetiji ali v pekarni nista imeli predznanja, imeli sta le voljo. Tako se je Janja učila peke, poskrbela za opustitev prodajalne pekovskih izdelkov in stalne naročnike ter celotno pekarno modernizirala. Petra pa je na kmetiji padla v celoten postopek dela, ki ga je prej poznala le od daleč.

Martin Rojnik je mlad prevzemnik kmetije, ki je s spremembo svojega načina življenja in prehranjevanja veliko preverjal vegansko prehrano in veganske nadomestke ter ob tem ugotovil, da danes "hrano pripravljajo kemiki, kuharji ne kuhajo več". Kmetija mu tako služi kot laboratorij za razvoj izdelkov in poligon za učenje novodobnih načinov pridelovanja hrane.

Zanj je hrana vir energije in zdravja, je užitek in okus. Do hrane in prehranjevanja ima holističen pristop in poudarja vpliv prehranjevanja na delovanje človeškega organizma. Prizadeva si za vzpostavitev odgovornega prehranskega sistema in je ustvaril izdelek v sodelovanju s podjetjem Grashka, ki spodbuja nov način prehranjevanja.

Kakor priznava, vse to zanj ni samo velik podjetniški izziv, ampak kar življenjski:

"Razvoj nove kategorije rastlinskih izdelkov in dovolj velike ciljne skupine ljudi, ki iščejo hranilne, regionalno pridelane in naravne izdelke, je bil največji podjetniški izziv. Želimo si oblikovati odgovorno prehransko kulturo, ki bi slonela na vrednotah in odgovornem ravnanju z naravnimi resursi. Verjetno pa bo to kar največji življenjski izziv," pojasnjuje.