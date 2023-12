Slovenec je ustvaril okus prihodnosti

Martin Rojnik , mlad prevzemnik kmetije, si zavzeto prizadeva za vzpostavitev odgovornega prehranskega sistema in ozaveščanje družbe o pomenu odgovorne prehranske kulture. To ni le njegov največji podjetniški izziv, temveč tudi temeljni cilj v njegovem življenju. V sodelovanju s podjetjem Grashka je oblikoval inovativen izdelek, ki ne le napoveduje prihodnost novega načina prehranjevanja, temveč tudi odpira pot za nove trge visokokakovostnih in hranljivih izdelkov. Tega sedaj predstavlja tudi v oddaji Štartaj, Slovenija: na podeželju , imenoval pa ga je Chiko .

Izdelek Chiko je sicer na voljo v treh različnih okusih: klasik, dimljena paprika ter rožmarin in poper. "Klasik okus smo pustili preprost in nevtralen, dimljena paprika ima že več globine, medtem ko je rožmarin prefinjen in meni najljubši," je razkril Martin. Čičerikin blok Chiko je sicer v splošnem primeren za vse tiste, ki želijo postopoma preiti na rastlinsko prehranjevanje. Surovega lahko nadrobite kot dodatek poletni solati ali ga popečenega dodate kot prilogo nedeljskemu kosilu.

Glavna sestavina stoodstotnega rastlinskega izdelka Chiko je sicer čičerika, mleta na kamnitem mlinu, tej pa so dodani še konopljina semena in ekstra deviško oljčno olje. Na vprašanje, kako so se odločili za tovrsten izbor sestavin izdelka, pa slovenski kmetovalec odgovarja: "Pri razvoju živil razmišljamo celostno, kaj so ključni prehranski gradniki, ki bi jih radi nudili našim strankam. S polnovrednimi stročnicami in konopljinimi semeni dobimo beljakovine, vlaknine, omega-3 maščobe. Prav tako smo vključili najbolj kakovostno olje, bio ekstra deviško oljčno olje."

Glavni navdih za razvoj tovrstnega izdelka je mladi prevzemnik kmetije črpal iz azijske kulture, kjer so fermentacijo stročnic že od nekdaj uporabljali za njihovo prezervacijo med zimskim obdobjem ali v času, ko je bil pridelek slabši. Martin je pojasnil: "Fermentacija naravno podaljša obstojnost izdelka, izboljša absorbcijo beljakovin, ustvari bolj kompleksen okus in naravno prisotno kislino."

Tudi sam se je že pred leti odločil za prehod na rastlinsko prehranjevanje in veliko časa namenil raziskovanju, preverjanju obstoječih in ustvarjanju novih veganskih izdelkov. Pri tem je ugotovil, da danes "hrano pripravljajo kemiki, kuharji ne kuhajo več". Tudi njegovo kmetijo zato opisuje kot "laboratorij za razvoj izdelkov Grashke in poligon za učenje novodobnih načinov pridelovanja hrane". Na ta način želi tudi izboljšati prihodnost rastlinskega prehranjevanja:

"Želim si, da bi kupec narekoval trend razvoja naravnih rastlinskih izdelkov. Trenutno imamo poplavo visokoprocesiranih izdelkov, katerih cilj je posnemati živalske in mlečne proizvode. V prehranski industriji in med trgovskimi verigami se je oblikovala teza, da želi kupec popolno kopijo mesnih in mlečnih izdelkov. Osebno mislim, da se s tem povzroča velika škoda, predvsem na zdravju ljudi in nenazadnje narave. Večina izdelkov sloni na uvoženih protein izolatih, sintetičnih aromah in tehnoloških sestavinah, ki iz hrane ustvarjajo nepotreben spektakel. Hrana mora biti dostopna in s primarnim fokusom na zdravje ljudi in planeta."

Martinov pomemben fokus pa je tudi ozaveščanje družbe o odgovorni prehranski kulturi, k čemur želi doprinesti tudi z razvojem čičerikinega fermentiranega bloka Chiko:

"Želimo si, da nas zunanja javnost prepozna kot odgovornega dobavitelja visokokakovostnih hranil in kot delček rešitve, kako se lahko prilagodimo na vse hujše klimatske in ekonomske razmere. Mislim, da se še ne zavedamo oz. nočemo prepoznati, s kakšnimi izzivi se bodo soočale naše generacije. Trenutno se polni medijski prostor z dekarobonizacijo družbe in elektrifikacijo prometa. Ne zavedamo pa se, da bodo ekosistemi kolapsirali brez CO2, ki je osnoven gradnik fotosinteze rastlin. Prav tako elektrifikacija družbe ne rešuje izgubljanja rodovitne prsti in naravnih resursov. Nihče ne govori o pandemiji debelosti in kroničnih obolenj, ki so posledica načina življenja in tudi prehranjevanja. Želimo osvetliti težave iz povsem druge perspektive, kot jo narekuje mednarodna medijska krajina, želimo pomagati pri pre-oblikovanju prehranskega sistema in prilagoditvi družbe novemu času."