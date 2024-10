Slovenec podedoval kmetijo in iz nje ustvaril to

''Kljub temu, da sem odraščal v bloku, so bile živali vedno del mojega življenja, saj sem imel kljub življenju v bloku psa, želvo, hrčka, činčilo. Skratka, pisan svet živali. Obenem sem bil tudi aktiven tabornik, tako da je šlo odraščanje z roko v roki,'' pripoveduje Gregor. Njegov prvi stik s kmetijo je bil izjemno čustven. Spoznal je, da ima priložnost, da začne nekaj povsem svojega . Nekaj, kar bo temeljilo na njegovih vrednotah in ljubezni do narave.

Ponosen je na to, da otroci končno poznajo razliko med ovco in kozo

Ko je Gregor podedoval kmetijo, ni imel le cilja pridelovati hrano, ampak je imel v mislih širšo vizijo – ustvariti didaktično kmetijo. Ta bi bila namenjena vsem generacijam, otrokom bi omogočila stik z naravo, starejšim pa priložnost, da obujajo spomine na kmečko življenje. ''Odgovornost je bila velika, predvsem iz spoštovanja do prednikov in samega pričakovanja starega očeta, da odgovorno in skrbno skrbim za zemljišča,'' pojasnjuje.

Didaktična kmetija, ki jo je zasnoval Gregor, vključuje vzrejo slovenskih avtohtonih pasem, kot so drežniške koze, bovške ovce, cikasto govedo in štajerske kokoši. Prvi koraki niti slučajno niso bili lahki, a na dolgi rok se je vse skupaj izplačalo. ''Presenečen sem bil, da otroci včasih niso ločili med kozo in ovco. Sedaj, ko vidijo obe, vedo, katera je katera,'' poudarja s ponosom.

Vsak trenutek na kmetiji je zanj zelo dragocen

Delo na kmetiji je včasih res fizično naporno, ampak Gregorju predstavlja tudi način, kako se povezuje z naravo, s samim seboj in s svojo družino. Skrb za živali in delo z rokami mu omogočata, da se odklopi od sodobnega, hitrega življenjskega sloga. Zanj je vsak trenutek na kmetiji dragocen.

Tudi njegova dva otroka sta stalna spremljevalca na kmetiji. Čeprav ne pričakuje, da bosta nadaljevala njegovo delo, jima želi prenesti vrednote, ki jih je sam odkril skozi kmetovanje. ''Za otroke želiš vedno najboljše, zato je moja največja želja, da sta srečna in da jima ni kmetija breme. Ker gledam, da je v času odraščanja vsakršna pomoč na kmetiji za njiju del igre, upam in verjamem, da razvijate vrednote, kot so marljivost, odgovornost in predanost. Vrednote, ki te peljejo skozi življenje, da je to lepo,'' pojasnjuje.

Razvoj inovativnega sladoleda iz ekološkega kozjega mleka

Gregorjeva ljubezen do živali in narave se ne odraža samo v skrbi za živali, temveč tudi v inovativnih proizvodih, ki jih ponuja na svoji kmetiji. Eden izmed njegovih največjih dosežkov je razvoj sladoleda iz kozjega mleka, ki ga pridelujejo na ekološki način. Ta je prepričal tudi ustvarjalce 9. sezone projekta Štartaj Slovenija. Zgodbo izdelka boste lahko še bolj podrobno spoznali v oddajah, ki bodo na sporedu vsako nedeljo ob 18.45 na POP TV.

''Ni bilo lahko, sploh ker sem si želel, da iz ekološkega kozjega mleka dobim res en dober, naraven sladoled. S prvimi poskusi se ne bi ravno hvalil, ker so kar nekaj sladoleda pojedle tudi kokoši, ampak z vztrajnostjo se vse da,'' pripoveduje Gregor. Cel čas je bilo njegovo vodilo to, da ima odlično osnovo: ekološko kozje mleko. ''Dodali smo mu ekološki rjavi sladkor, naravne vlaknine za kremoznost in priokuse, ki izhajajo iz pravih sestavin. Vsi ti izzivi in pa odločnost so sedaj rezultat v obliki res super dobrega sladoleda.''

Njegov sladoled ne vsebuje vpihanega zraka, kar mu daje bogato in kremasto teksturo, poleg tega pa so vsi okusi naravni in brez umetnih dodatkov. Na voljo je v treh okusih. ''Brkinska pita je tista malce bolj sladka, sadna, Kefirni bučko je bolj svežega okusa, Lešnik pa je nekje vmes,'' pravi inovator.