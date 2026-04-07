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Voyo.si
Izidi glasovanja, ob 10:10 07.04.2026
Razdelitev mandatov Sestavi svojo koalicijo
Ponastavi
Preštetih glasov:
100%
SVOBODA (28.66%)
29
SDS (27.88%)
28
NSi, SLS, FOKUS (9.26%)
9
SD (6.71%)
6
DEMOKRATI. (6.69%)
6
LEVICA IN VESNA (5.69%)
5
RESNI.CA (5.49%)
5
Narodni skupnosti
2
Celotna Slovenija Izvoljeni
Vir podatkov je stran dvk.si, zato lahko pride do odstopanja.
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