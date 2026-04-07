Polž in koza sta stala pred davčno upravo in stavila, kdo se bo prej povzpel v prvo nadstropje. Koza se je začela vzpenjati po stopnicah, in ko je prilezla v prvo nadstropje, je bil polž že tam. Veselo se je nasmehnil in ji dejal: "V davčni upravi z meketanjem ne prideš daleč. Tu se moraš znati sliniti."