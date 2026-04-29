19 bivših poslancev zaprosilo za nadomestilo: kdo bo dobil največ?

Nekateri so se vrnili na stara delovna mesta, na primer Mojca Šetinc Pašek na javno televizijo. A ne v informativni program, pač pa bo tudi na svojo željo delala v kulturno-umetniškem uredništvu.

Nekateri poslanci so odšli v pokoj, na primer Svobodin Miroslav Gregorič in NSi-jev Jožef Horvat .

Parlamentarna volilna noč je prinesla tudi precej osebnih porazov. Za Andreja Hoivika , ki je kandidiral na listi SDS, predsednika Demokratov Anžeta Logarja in kandidatko Gibanja Svoboda Urško Klakočar Zupančič so se vrata državnega zbora za zdaj zaprla.

Tole pa je seznam 19 poslancev, ki so parlament zaprosili za nadomestilo plače. To pripada tistim, ki nimajo zamrznjene službe. Pravila so jasna – šest mesecev za en poslanski mandat ter dvakrat po dodatne tri mesece, če so bili poslanci izvoljeni dlje časa. Najdaljše obdobje je torej eno leto.

Dvajseti na seznamu je sicer še Jani Prednik, ki nadomestilo prejema že od oktobra, ko je odstopil.

Aleksander Prosen Kralj, zdaj že nekadnji poslanec, ki ga javnost najbolj pozna po zanimivi razlagi mrka glasovalnih naprav v državnem zboru, razlaga, da je za nadomestilo zaprosil zato, da si lahko vzame daljšo pavzo. Čeprav ostaja solastnik marketinškega podjetja, ki je v prejšnjem mandatu poslovalo z zdravstvenim ministrstvom.

"Stvar je v tem, da kadar sem prevzel poslanski mandat, jaz takrat s podjetjem nisem nič počel, nisem bil več v njihovem "flowu", moje delo so prevzeli ostali, tam zame dela zdaj praktično ni. Zdej sem si vzel krajšo pavzo, zdaj začenjam spet nabirati nove vezi, nove posle, tako da verjetno bom odprl spet neko novo podjetje in začel spet z nule," je danes pojasnjeval svojo odločitev.

Na podlagi pravila, da poslansko nadomestilo znaša 80 odstotkov zadnje bruto plače, smo izračunali, da bo Urška Klakočar Zupančič prejemala dobrih 5.200 evrov bruto nadomestila, saj je kot predsednica parlamenta imela najvišjo plačo, več kot 6.500 evrov. Eva Irgl bo prejemala 3.800 evrov, Andrej Hoivik 3.500 evrov, Miha Kordiš 3.400 evrov in Matej Tašner Vatovec dobrih 3.450 evrov na mesec.

Kordiša smo vprašali, ali namerava izkoristiti celo leto nadomestila. "Ja upam. Čisto zares sem vesel, da imamo to nadomestilo, še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale, takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjarije, ki s četrto vlado Janeza Janše prihajajo, in potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, malo težko počneš oboje hkrati," je odgovoril.

Nadzora nad tem, kaj nekdanji poslanci v tem času počnejo, praktično ni.