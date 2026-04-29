SLOVENIJA ODLOČA 2026

19 bivših poslancev zaprosilo za nadomestilo: kdo bo dobil največ?

Ljubljana, 29. 04. 2026 18.18 pred 1 uro 2 min branja 59

Avtor:
Nika Kunaver
Denar in državni zbor

Znano je, katerih 19 poslancev je po tem, ko se jim ni uspelo prebiti v parlament, zaprosilo za poslansko nadomestilo, saj ta hip nimajo službe, v katero bi po koncu aktualne politične kariere odšli. Najvišje nadomestilo pripada Urški Klakočar Zupančič, ki bo šest mesecev prejemala več kot 5.200 evrov bruto na mesec. Precej dlje, eno leto, pa bosta nadomestilo prejemala poslanska prestopnika Matej Tašner Vatovec in Miha Kordiš.(PET)Med tistimi, ki za nadomestilo niso zaprosili, pa je na primer prvak Demokratov Anže Logar. Nika Kunaver.

Parlamentarna volilna noč je prinesla tudi precej osebnih porazov. Za Andreja Hoivika, ki je kandidiral na listi SDS, predsednika Demokratov Anžeta Logarja in kandidatko Gibanja Svoboda Urško Klakočar Zupančič so se vrata državnega zbora za zdaj zaprla.

Nekateri poslanci so odšli v pokoj, na primer Svobodin Miroslav Gregorič in NSi-jev Jožef Horvat.

Nekateri so se vrnili na stara delovna mesta, na primer Mojca Šetinc Pašek na javno televizijo. A ne v informativni program, pač pa bo tudi na svojo željo delala v kulturno-umetniškem uredništvu.

Seznam bivših poslancev, ki so zaprosili z anadomestilo plače
FOTO: POP TV

Tole pa je seznam 19 poslancev, ki so parlament zaprosili za nadomestilo plače. To pripada tistim, ki nimajo zamrznjene službe. Pravila so jasna – šest mesecev za en poslanski mandat ter dvakrat po dodatne tri mesece, če so bili poslanci izvoljeni dlje časa. Najdaljše obdobje je torej eno leto.

Dvajseti na seznamu je sicer še Jani Prednik, ki nadomestilo prejema že od oktobra, ko je odstopil.

Aleksander Prosen Kralj, zdaj že nekadnji poslanec, ki ga javnost najbolj pozna po zanimivi razlagi mrka glasovalnih naprav v državnem zboru, razlaga, da je za nadomestilo zaprosil zato, da si lahko vzame daljšo pavzo. Čeprav ostaja solastnik marketinškega podjetja, ki je v prejšnjem mandatu poslovalo z zdravstvenim ministrstvom.

"Stvar je v tem, da kadar sem prevzel poslanski mandat, jaz takrat s podjetjem nisem nič počel, nisem bil več v njihovem "flowu", moje delo so prevzeli ostali, tam zame dela zdaj praktično ni. Zdej sem si vzel krajšo pavzo, zdaj začenjam spet nabirati nove vezi, nove posle, tako da verjetno bom odprl spet neko novo podjetje in začel spet z nule," je danes pojasnjeval svojo odločitev.

Na podlagi pravila, da poslansko nadomestilo znaša 80 odstotkov zadnje bruto plače, smo izračunali, da bo Urška Klakočar Zupančič prejemala dobrih 5.200 evrov bruto nadomestila, saj je kot predsednica parlamenta imela najvišjo plačo, več kot 6.500 evrov. Eva Irgl bo prejemala 3.800 evrov, Andrej Hoivik 3.500 evrov, Miha Kordiš 3.400 evrov in Matej Tašner Vatovec dobrih 3.450 evrov na mesec.

Kordiša smo vprašali, ali namerava izkoristiti celo leto nadomestila. "Ja upam. Čisto zares sem vesel, da imamo to nadomestilo, še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale, takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjarije, ki s četrto vlado Janeza Janše prihajajo, in potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, malo težko počneš oboje hkrati," je odgovoril. 

Nadzora nad tem, kaj nekdanji poslanci v tem času počnejo, praktično ni.

poslanci nadomestilo državni zbor plače politika
KOMENTARJI59

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

SloButale
29. 04. 2026 21.32
Kordiš pa delo... ne gre skupaj. Kordiš pa filozofiranje in ideje pa. Janšizem je propad za Slovenijo. Kordiš je pa spet tista druga dimenzija norosti - pardon - slabosti.
Odgovori
0 0
Jarek
29. 04. 2026 21.32
Me zanima, če bo nova "desna" vlada to neumnost ukinila.
Odgovori
+1
1 0
Pet u tri krasne
29. 04. 2026 21.30
Kako si sploh dovolijo kaj takšnega. Sramota. V pol leta bodo z ležanjem zaslužili več kot jaz, ki celo leto delam. SRAMOTA. Ko bo nekdo to poštimal, bom pa tudi jaz začel verjeti v njih...
Odgovori
+2
2 0
2mt8
29. 04. 2026 21.29
Bolj ko si sovjetsko usmerjen, višje nadomestilo dobiš.
Odgovori
+2
2 0
Kaimlplut
29. 04. 2026 21.27
a res ....kolko delavcev manjka vsepovsod naj grejo malo fizično probat ne pa samo narod med za ...........n....o...rca
Odgovori
+2
2 0
Maribor?an 1
29. 04. 2026 21.26
Ajde delat se spravite zaradi vaših davkov in vedno več minimalnih plač.
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
29. 04. 2026 21.25
Kordiš, Jenull, Nika Kovačeva in podobni komunisti si zagotovo želijo biti del delavskega razreda, saj so mladi, zdravi in delovni ljudje. Težava je, da ne znajo ničesar delati, vendar, fantje in dekleta, ne obupajte, velika potreba je recimo po delavcih v gradbeništvu, kakšnih pomožnih del se da hitro priučiti...
Odgovori
+5
5 0
r h
29. 04. 2026 21.24
To je čista kraja našega denarja. Kaj so pa poslanci več vredni kot pa ostali zaposleni, ki takoj izgubi vse pravice. Naj gredo na socialo ali pa borzo. Pa glede nakradenega jim bi še morali vzeti. Mi smo res prave ovce, oni pa kar sprejemajo neke zakone samo v svojo poslansko korist.
Odgovori
+6
6 0
lokson
29. 04. 2026 21.21
Banda. Kako da zaskrbljenci, ne komentirate in ne zapišete nič o besedah Kordiša, kateri javno grozi. "Šnirnce" od Kardašianke so bolj pomembne kajne. Kako pokvarjena je ta svojad, mediji jim pa še potuho dajete.
Odgovori
+4
4 0
Desno
29. 04. 2026 21.18
Kdo pa nebi
Odgovori
+0
1 1
alkimistos
29. 04. 2026 21.14
OOOOOOO nemogoče kleni lewakarji bodo dobili mastne denarce za nič dela.. Nemogoče!!
Odgovori
+4
7 3
Žmavc
29. 04. 2026 21.28
Torej isto kot prej štiri leta.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
29. 04. 2026 21.13
Za Kordiša je zapor, ne pa nadomestilo poslanske plače. Javno grozi z revolucijo in rušenjem demokracije.
Odgovori
+14
16 2
PridiNaVIDMAX
29. 04. 2026 21.12
Levičarjem metle v roke pa nej grejo pucat Lj. Ko pridem naslednjič, ma da se vse sveti.
Odgovori
+10
15 5
Iqos
29. 04. 2026 21.13
Do zdaj se je,zdaj se je pa spet polno nesnage navleklo v mesto.
Odgovori
+3
4 1
SpamEx
29. 04. 2026 21.18
a prideš s traktorjem?
Odgovori
+2
2 0
JOSEPH HAYDN
29. 04. 2026 21.11
Tovrstna dejanja so sramota, tako za leve kot desne
Odgovori
+8
8 0
VirtualX
29. 04. 2026 21.11
Vsem minimalca, več si ne zaslužijo.
Odgovori
+9
9 0
Angelina145
29. 04. 2026 21.11
Kordiš pravi, da super da bo imel nadomestilo, da lahko v miru pripravlja odpor proti Janši. Pa smo mi resni. Upam, da dobi službo za minimalca, potem pa naj se gre odpor.
Odgovori
+6
9 3
jutri_pa_res
29. 04. 2026 21.10
Levaki se že pripravljajo na ulico...Kordiš je to celo javno napovedal, ko je obrazložil svojo vlogo za poslansko nadomestilo...Kao nima časa iskati službe, ker pripravlja upor proti novi vladi...Jenul itak že podmazuje bicikle...Izkušnje že imajo, kako se to dela, zapreš kakšno prometno ulico, z vsemogočim obmetavaš policijo in skušaš izzvati reakcijo. Zadaj v veselem pričakovanju s pripravljenimi kamerami stojijo kolegi in novinarji , da posnamejo okrutne robocope v dokaz policijskega avtoritarnega režima...
Odgovori
+9
11 2
profi
29. 04. 2026 21.09
Prej ko slej bodo berači,uživajte na račun slovenskih dakoplačevalcev teh par mesecev za nič delat.
Odgovori
+4
4 0
MihaOlimpija
29. 04. 2026 21.05
To treba prepovedat takoj! Sicer pa Kordiš pa Jonas prava mesalca megle sploh slednji🙂
Odgovori
+12
14 2
Semek
29. 04. 2026 21.04
ne pisi proti ker te brisejo🤣. svoboda govora. dobro da janez prihaja
Odgovori
+7
8 1
