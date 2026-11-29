Tako sta med drugim oba podobno napovedala, da bi ustvarjala pogoje za hitrejši razvoj gospodarstva z novimi podjetniškimi conami. Novi Gorici obljubljata gradnjo stanovanj tako za mlade kot starejše z varovanimi stanovanji, napovedujeta razrešitev težav s parkiranjem v mestu in na podeželju, predvsem pa ukrepe za ohranjanje dediščine Evropske prestolnice kulture, ki je Novo Gorico in Goriško naredila prepoznavnejši v širšem evropskem prostoru.

Razlike v pogledih in predvolilnih programih sta županska kandidata predstavila na soočenjih na naši televiziji. Ta so pokazala, da se njuna programa ne razlikujeta premočno, oba želita občino voditi tako, da bo življenje v njej privabljalo nove občane.

Gospodarski preboj bi tako Turel kot Česnik poskušala doseči z ureditvijo podjetniško-obrtne cone Kromberk zahod na območju nekdanje tovarne Meblo kot tudi z urejanjem nove podjetniške cone Turjak v bližini izvoza Šempas s hitre ceste.

Njune napovedi glede usode lokacije nekdanje Solkanske industrije apna v Solkanu in nekdanjih prostorov Finančne uprave v centru Nove Gorice se medtem precej razlikujejo.

Ker je prebivalstvo novogoriške občine vse starejše, poleg ukrepov za starejše napovedujeta tudi pomoč tujcem, ki se bodo zaradi dela priselili v novogoriško občino. Ob tem bo imela pomembno vlogo tudi Univerza v Novi Gorici, ki bi z izgradnjo študentskega kampusa v mesto ponovno privabila večje število mladih.

Oba kandidata sta glasova za drugi krog že oddala na predčasnih volitvah. V prvem krogu volitev je Turel dobil največ glasov, okoli 33,5 odstotka, Česnik pa 23,7 odstotka glasov.