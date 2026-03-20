Analiza burnega soočenja: kdo bo zmagovalec?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili politična komentatorja Dejana Steinbucha in Antošo Korljana, ki sta analizirala zadnje veliko predvolilno soočenje predstavnikov devetih strank, ki v anketah Mediane kotirajo najvišje.

Lahko torej pomanjkanje goriva na bencinskih črpalkah izniči vpliv afere s prisluhi, ko se je izkazalo, da je zadaj izraelska agencija Black Cube, kar so vladajoče stranke Svoboda, Levica in tudi SD spretno izkoristile?

Steinbuch priznava, da so nepredvidljivi dogodki, kot je pomanjkanje goriv na bencinskih črpalkah kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu, za vsako vlado neprijetni, še posebej pa za vlado, ki je tik pred volitvami. "Gre za vodo na mlin opoziciji, ki poudarja vse negativne plati, pozablja pa, da bi bila sama verjetno v podobnem položaju," meni.

Z njim se strinja tudi Korljan: "Vladni predstavniki so bili postavljeni v nehvaležno pozicijo - zagovarjati so morali nekaj, na kar ima Slovenija minimalen vpliv. Torej cene pogonskih goriv, cene naftnih derivatov." Poudarja, da je Slovenija postavljena v pozicijo, v kateri lahko le sprejema, kar se zgodi na svetovnih trgih. "In zelo verjetno bi bili opozicijski predstavniki v zelo podobni koži, kot so bili koalicijski predstavniki, če bi bile vloge obrnjene," potrjuje Steinbuchovo oceno.