SLOVENIJA ODLOČA 2026

Analiza burnega soočenja: kdo bo zmagovalec?

Ljubljana, 20. 03. 2026 23.30 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Zadnje predvolilno soočenje na POP TV

Pomanjkanje goriva na bencinskih črpalkah, afera s prisluhi, ki jo leva sredina interpretira kot vmešavanje tuje izraelske obveščevalne agencije Black Cube v slovenske volitve, boj proti korupciji in prvič javna opredelitev predsednika Demokratov Anžeta Logarja. Vse to je zaznamovalo zadnje soočenje devetih predsednikov strank na naši televiziji. Kdo je pridobil, kdo izgubil, kdo je bil bolj prepričljiv? Kdo bo zmagovalec na volitvah in kaj nas čaka?

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili politična komentatorja Dejana Steinbucha in Antošo Korljana, ki sta analizirala zadnje veliko predvolilno soočenje predstavnikov devetih strank, ki v anketah Mediane kotirajo najvišje.

Lahko torej pomanjkanje goriva na bencinskih črpalkah izniči vpliv afere s prisluhi, ko se je izkazalo, da je zadaj izraelska agencija Black Cube, kar so vladajoče stranke Svoboda, Levica in tudi SD spretno izkoristile?

Steinbuch priznava, da so nepredvidljivi dogodki, kot je pomanjkanje goriv na bencinskih črpalkah kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu, za vsako vlado neprijetni, še posebej pa za vlado, ki je tik pred volitvami. "Gre za vodo na mlin opoziciji, ki poudarja vse negativne plati, pozablja pa, da bi bila sama verjetno v podobnem položaju," meni.

Z njim se strinja tudi Korljan: "Vladni predstavniki so bili postavljeni v nehvaležno pozicijo - zagovarjati so morali nekaj, na kar ima Slovenija minimalen vpliv. Torej cene pogonskih goriv, cene naftnih derivatov." Poudarja, da je Slovenija postavljena v pozicijo, v kateri lahko le sprejema, kar se zgodi na svetovnih trgih. "In zelo verjetno bi bili opozicijski predstavniki v zelo podobni koži, kot so bili koalicijski predstavniki, če bi bile vloge obrnjene," potrjuje Steinbuchovo oceno.

Slednji meni, da je "naftna kriza" vsaj deloma izničila zelo afero prisluhov in Black Cube. "Zdaj je še težje napovedati, kaj se bo zgodilo. Ne vemo, kakšen bo rezultat," je dodal.

Korljan pa je glede slednjega dejal, da je bila zgoščenost odmevnih tem v zadnjih dneh prevelika. "Ljudje v vsej poplavi prisluhov in ob naftni krizi enostavno niso imeli priložnosti zadihati in se odločiti. Ne bo kaj dosti drugače do nedelje, ko se odprejo volilna mesta," še meni.

Celotno analizo si oglejte v priloženem videoposnetku.

analiza volitve 2026 soočenje Dejan Steinbuch Antiša Korljan
