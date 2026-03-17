Analiza duela Janša-Golob: Kdo je bil napadalec in kdo vratar?

V duel Janša-Golob so se močno vpletli tudi njuni podporniki, ki so prav tako tekmovali, kdo bo bolj in dlje časa ploskal svojemu šefu, je sinoči iz prve vrste opazila Kaja Kobetič . Z Božičem sta podrobno analizirala sloga obeh političnih voditeljev, pri čemer sta opazila nekoliko bolj "agresivno in direktno" držo aktualnega premierja.

Še več, Anže Božič je Golobov začetek, ko je bilo govora o aferi s prisluhi, ocenil tako: "Atomska bomba v prvi minuti." Prepričan je sicer, da je prav ta vroča tema tista, po kateri si bomo zapomnili kampanjo. "Bodisi po vsebini teh videoposnetkov bodisi po izvoru," pravi Božič in špekulira, da se bo razprava o tem nadaljevala še v povolilnem obdobju.

Kobetič je ocenila, da se je Robert Golob , ki je v prejšnjih soočenjih nastopal kot branik tega mandata, sinoči prelevil v napadalca. V športnem žargonu je opisala: "Petra (voditeljica, op. p.) je vrgla žogo v igro, Golob jo je postavil na enajstmetrovko in začel streljati. In Janez Janša je bil takoj postavljen v vlogo vratarja, ki je na prejšnjih soočenjih ni imel." Kobetič je opomnila, da sta levi in desni pol tudi pri tej temi povsem razklana, pri čemer drug drugemu očitata, kdo deluje bolj nezakonito.

Na vprašanje, kdo je zmagovalec in kdo poraženec soočenja, Božič odgovarja, da bodo o tem sodili volivke in volivci, ki so sinoči dobili vpogled v njuna stališča. "To sta tudi onadva iskala, soočenje, na koncu (snemanja, op. p.) sta tudi povedala, da je težje priti do izraza, ko zraven stoji še sedem drugih politikov," je povedal Božič.

Kaj sta Janša in Golob počela med oglasi, kako so reagirali njuni podporniki in nasprotniki, ki so soočenje spremljali z balkona v mariborskem sodnem stolpu? Kdo je sprejel odločitev o tem, da Tina Gaber Golob ne bo? Ter o čem sta zavzeto govorila Urška Bačovnik Janša in Robert Golob?

