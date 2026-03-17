SLOVENIJA ODLOČA 2026

Analiza duela Janša-Golob: Kdo je bil napadalec in kdo vratar?

Ljubljana, 17. 03. 2026 17.07 pred 48 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Žana Vertačnik
Popkast - Žana Vertačnik, Anže Božič in Kaja Kobetič

Nova analiza novega in že petega predvolilnega soočenja naše medijske hiše. V tokratni politični izdaji Popkasta sta gostovala novinarja Kaja Kobetič in Anže Božič, ki sta konfrontacijo dveh najmočnejših političnih igralcev pri nas, Roberta Goloba in Janeza Janše, spremljala v živo.

V duel Janša-Golob so se močno vpletli tudi njuni podporniki, ki so prav tako tekmovali, kdo bo bolj in dlje časa ploskal svojemu šefu, je sinoči iz prve vrste opazila Kaja Kobetič. Z Božičem sta podrobno analizirala sloga obeh političnih voditeljev, pri čemer sta opazila nekoliko bolj "agresivno in direktno" držo aktualnega premierja.

FOTO: Damjan Žibert

Še več, Anže Božič je Golobov začetek, ko je bilo govora o aferi s prisluhi, ocenil tako: "Atomska bomba v prvi minuti." Prepričan je sicer, da je prav ta vroča tema tista, po kateri si bomo zapomnili kampanjo. "Bodisi po vsebini teh videoposnetkov bodisi po izvoru," pravi Božič in špekulira, da se bo razprava o tem nadaljevala še v povolilnem obdobju.

FOTO: Damjan Žibert

Kobetič je ocenila, da se je Robert Golob, ki je v prejšnjih soočenjih nastopal kot branik tega mandata, sinoči prelevil v napadalca. V športnem žargonu je opisala: "Petra (voditeljica, op. p.) je vrgla žogo v igro, Golob jo je postavil na enajstmetrovko in začel streljati. In Janez Janša je bil takoj postavljen v vlogo vratarja, ki je na prejšnjih soočenjih ni imel." Kobetič je opomnila, da sta levi in desni pol tudi pri tej temi povsem razklana, pri čemer drug drugemu očitata, kdo deluje bolj nezakonito.

FOTO: Damjan Žibert

Na vprašanje, kdo je zmagovalec in kdo poraženec soočenja, Božič odgovarja, da bodo o tem sodili volivke in volivci, ki so sinoči dobili vpogled v njuna stališča. "To sta tudi onadva iskala, soočenje, na koncu (snemanja, op. p.) sta tudi povedala, da je težje priti do izraza, ko zraven stoji še sedem drugih politikov," je povedal Božič.

Kaj sta Janša in Golob počela med oglasi, kako so reagirali njuni podporniki in nasprotniki, ki so soočenje spremljali z balkona v mariborskem sodnem stolpu? Kdo je sprejel odločitev o tem, da Tina Gaber Golob ne bo? Ter o čem sta zavzeto govorila Urška Bačovnik Janša in Robert Golob?

V tokratni epizodi Popkasta.

popkast SLOVENIJA ODLOČA 2026 soočenje Robert Golob Janez Janša
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Gašper15
17. 03. 2026 17.55
Kasn duel Golob je mel v naprej pripravljena vprasanja se je videlo pa se takrat se je zlagal
brezveze13
17. 03. 2026 17.39
pernatega je bilo strah kakšnih novih odkritij v pogovoru zato je pa lajal. tudi pes laja zato ker se boji in tako stavi na svojo obrambo z lajanjem sem gledal s tem ko je jajo nekako umirjeno branil svoj položaj je bil pernati videti prav histeričen kot neka pijana babura
Nebodijetreba
17. 03. 2026 17.22
Kdo želi premjeja, ki je prišel v politiko samo zaradi revanšizma in bi jo takoj, ko/če jo Janša zapusti, zapustil tudi sam? In to javno ponosno razglasi! Kaj dobrwga zaprihodnost države in državljanov se lahko pričakuje od njega?!
JanezNovak13
17. 03. 2026 17.20
Pa še:"konfrontacijo". A je sploh smiselno brati naprej?
BrezPitt
17. 03. 2026 17.20
Golob se je le zrcalno prilagodil sogovorniku JaJotu.
JanezNovak13
17. 03. 2026 17.19
"Analiza duela" Duela? Pralni prašek ste analizirali? Vemo, kje tako govorijo.
devlon
17. 03. 2026 17.12
vratar..tisti, ki shupack nastavi
