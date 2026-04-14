Žakelj: Name nihče ni vplival. Katič: Kaže, da je bilo vnaprej dogovorjeno

Devet glasovnic za glasovanje o predsedniku DZ je bilo označenih z enakim simbolom, toliko, kolikor je poslancev NSi. Je to naključje? "Glasovanje je bilo tajno. Name nihče ni vplival," pravi poslanec NSi Janez Žakelj, ki ne želi špekulirati. Zatrjuje, da je glasoval po svoji vesti in da nanj nihče ni pritiskal.
V SD niso prevzeli glasovnic. "Takšen primer označenih glasovnic z različnimi simboli kaže na to, da je bilo to vnaprej dogovorjeno. Mi glasovnic nismo prevzeli, ker nismo želeli sodelovati pri izvolitvi," odločitev SD pojasnjuje Katičeva. S tem, ko so bile glasovnice različno označene in se lahko razbere, kdo je kako glasoval, pa meni, da je bila odvzeta pravica do tajnosti glasovanja.
In med tem političnim preštevanjem že padajo prvi vsebinski predlogi zakonov, najprej v sredinskem trojčku, zdaj še na levi sredini. Ministra Klemen Boštjančič in Luka Mesec trdita, da bi predlog NSi v proračunu povzročil milijardno luknjo, kar Žakelj zanika. "Ugotovili smo, da gre država v napačno smer. Padajo tuje investicije, gospodarska rast, trend zadnjih treh let nazaduje."
"Po treh dneh imamo vloženih že 12 zakonov, pa niti še ne vemo, kakšna bo vlada. Zdi se mi nekoliko neodgovorno do vseh nas, da novi vladi ne dajo časa, da pogleda, kakšno je stanje in začne z delom," o vlaganju zakonskih predlogov meni Katičeva, ki je prepričana, da je trenutna vlada naredila marsikaj dobrega. Prav tako se ji zdi neprimerno, da želijo z enim interventnim zakonom posegati v več različnih zakonov.
"Zakon smo vložili po rednem postopku, zato bo čas za izboljšave, pripombe in diskusije," odgovarja Žakelj.
V SD bodo sicer pred odločitvijo, ali bodo zakon podprli ali ne, preverili, kakšne bi bile posledice, tudi finančne, in kako zakon sovpada s trenutnimi razmerami po svetu.
