Žakelj: Name nihče ni vplival. Katič: Kaže, da je bilo vnaprej dogovorjeno

Devet glasovnic za glasovanje o predsedniku DZ je bilo označenih z enakim simbolom, toliko, kolikor je poslancev NSi. Je to naključje? "Glasovanje je bilo tajno. Name nihče ni vplival," pravi poslanec NSi Janez Žakelj, ki ne želi špekulirati. Zatrjuje, da je glasoval po svoji vesti in da nanj nihče ni pritiskal. V SD niso prevzeli glasovnic. "Takšen primer označenih glasovnic z različnimi simboli kaže na to, da je bilo to vnaprej dogovorjeno. Mi glasovnic nismo prevzeli, ker nismo želeli sodelovati pri izvolitvi," odločitev SD pojasnjuje Katičeva. S tem, ko so bile glasovnice različno označene in se lahko razbere, kdo je kako glasoval, pa meni, da je bila odvzeta pravica do tajnosti glasovanja.

In med tem političnim preštevanjem že padajo prvi vsebinski predlogi zakonov, najprej v sredinskem trojčku, zdaj še na levi sredini. Ministra Klemen Boštjančič in Luka Mesec trdita, da bi predlog NSi v proračunu povzročil milijardno luknjo, kar Žakelj zanika. "Ugotovili smo, da gre država v napačno smer. Padajo tuje investicije, gospodarska rast, trend zadnjih treh let nazaduje."