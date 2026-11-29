Bo Ljubljana po 20 letih dobila novega župana ali obdržala starega? V prestolnici se za županski položaj v drugem krogu potegujeta aktualni župan Zoran Janković (podpisi volivcev) in Luka Mesec (Levica). Zadnje javnomnenjske ankete so kazale, da je tekma med kandidatoma praktično izenačena. Kot kažejo podatki Državne volilne komisije (DVK), se je do 16. ure na volišča odpravilo 28,94 odstotka Ljubljančank in Ljubljančanov. V prvem krogu je bila volilna udeležba do te ure kar 35,18-odstotna.

Zaradi težav na enem od volišč glasovanje podaljšano do 19.55

Na enem od ljubljanskih volišč za Bežigradom pa so se popoldne pojavile težave. Območje je bilo zavarovano s policijskim trakom. Iz Mestne občine Ljubljana so sporočili, da je Volilna komisija MOL zaradi izlitja vode začasno zaprla volišče št. 6101012 v prostorih Društva distrofikov Slovenije na Linhartovi cesti 1. Volišče je bilo zaprto med 16.25 in 17.20, zato bo na tem volišču podaljšan čas glasovanja. Glasove na tem volišču bo možno oddati do 19.55, so zapisali na spletni strani občine.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja

Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja

Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja

Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja

Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja

Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja

Težave na volišču za Bežigradom Aljoša Kravanja













V štabih optimistični

V štabih so se že slabe pol ure pred zaprtjem volišč začeli zbirati podporniki obeh kandidatov za ljubljanskega župana. Prisotni so tudi novinarji, ki spremljajo izide volitev. V Jankovićevem štabu bosta dogajanje spremljala naša novinarja Urša Zupan Kolbl in Anže Božič, v Mesčevem štabu pa novinarja Mirko Vorkapić in Kaja Kobetič.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pred štabom Zorana Jankovića 24ur.com

Pred štabom Zorana Jankovića 24ur.com

Pred štabom Zorana Jankovića 24ur.com

Pred štabom Zorana Jankovića 24ur.com

Pred štabom Zorana Jankovića 24ur.com









V Jankovićevem štabu, ki je v njegovi volilni pisarni na Dvornem trgu 1, so tudi nekateri novoizvoljeni mestni svetniki z njegove liste, med njimi tudi Lenart Žavbi, sicer poslanec Gibanja Svoboda. "Občutek je dober. Dosedanje številke so v mejah volilne normale, tako da pričakujem, da bo danes na tem mestu zmaga. Jaz pričakujem, da bo tudi Ljubljana šla s pravim razvojem naprej in vse lepo," je Žavbi dejal za oddajo 24UR. Kampanjo pred drugim krogom je za STA ocenil kot zgledno. "Mislim, da nismo šli pod pas," je dejal. Med zbranimi podporniki je tudi prvak Svobode Robert Golob. Vodja Jankovićevega kabineta Tanja Dodig Sodnik za STA izrazila prepričanje, da si Ljubljančani želijo razvoj Ljubljane še naprej, da si želijo varnost, stabilnost, "to pač, kar smo jim zdaj 20 let nudili župan in njegova ekipa". Zato verjame, da bo rezultat "tak, kot si želijo". Optimistični so tudi v Mesčevem štabu, ki je v hotelu Union v središču mesta. Tam se že nabirajo člani Levice in podporniki stranke, tudi na njihovi listi izvoljeni novi mestni svetniki, Jankovićevega izzivalca Mesca pa še pričakujejo.

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Ob visokih pričakovanjih, pri čemer smelih napovedi ne skrivajo, je vzdušje že živahno, v nadaljevanju večera pa je pričakovati stopnjevanje napetosti. Obiskovalcem je na voljo pogostitev ob bogato obloženih mizah. Bržkone ne bo presenečenje, če bodo Mescu, podobno kot v prvem krogu, podporo prišli izrazit tudi vidnejše osebnosti iz drugih političnih strank. Član Levice Simon Maljevac je izrazil zadovoljstvo s potekom kampanje. "Mislim, da smo skupaj pokazali, da je kampanja, ki smo jo peljali, naslavljala prave teme in da je prišel čas, ko bo Ljubljana dobila novega župana," je dejal za oddajo 24UR in dodal: "Mi že slavimo in bomo slavili ne glede na rezultat, vsekakor pa pričakujemo zmago."

Janković in Mesec kampanjo v drugem krogu označila za spoštljivo

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković, ki se je na tokratnih lokalnih volitvah v občini Ljubljana z najboljšim rezultatom uvrstil v drugi krog, se je na volišče odpravil po jutranjem sprehodu po Golovcu. Ob oddaji glasu je volilno kampanjo pred drugim krogom ocenil kot korektno in spoštljivo.

Zoran Janković oddal glas FOTO: Damjan Žibert

Današnji dan, ki ga je začel z obiskom Golovca in nadaljeval z odhodom na volišče na osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Rudniku v Ljubljani, bo sicer preživel skupaj s svojimi bližnjimi, je novinarjem še povedal Janković. Kandidat Levice za župana Mesec je po oddaji glasu pozval k udeležbi na volitvah. Tudi on je zadovoljen, da sta s protikandidatom med kampanjo obdržala spoštljivo raven komunikacije. Želel bi si, da se to prelije tudi na državno raven.

Luka Mesec oddal glas FOTO: Damjan Žibert

Kot je povedal novinarjem v izjavi po dopoldanski oddaji glasu na Osnovni šoli Vodmat, je v primerjavi s prvim krogom tokrat bolj sproščen. Ko človek pogleda na opravljeno delo, ki ga je izvedel po svojih najboljših močeh, gre za enega najlepših trenutkov v življenju, je poudaril. Vendar pa se zaveda, da ga že v ponedeljek "čakajo resničnost in novi izzivi in bo znova napeto", je napovedal sokoordinator Levice.

Koliko sta se odrezala v prvem krogu?