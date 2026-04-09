SLOVENIJA ODLOČA 2026

Bo podpora interventnemu zakonu zarisala koalicijo?

Ljubljana, 09. 04. 2026 22.59 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Pogovor

Kdo bo predsednik DZ in kaj ima s tem predlog interventnega zakona "tretjega bloka"? Predsedniki celotnega tretjega bloka, Zoran Stevanović, Jernej Vrtovec in Anže Logar so bili gostje oddaje 24UR ZVEČER. Govorili so tudi o tem ali bi podpora predlaganemu interventnemu zakonu lahko nakazala, kakšno koalicijo bomo imeli v prihodnjih štirih letih.

"Ali zdaj že gledamo predsednike treh strank, ki bodo članice naslednje desnosredinske vlade, ki jo bo vodil Janez Janša," je uvodoma zanimalo voditelja Uroša Slaka. 

"Ti predlogi so čista zdravorazumskost," pravi Logar. "Ti predlogi so tisto, kar Slovenija v tem trenutku potrebuje. In so tudi presek programov treh strank, ki oblikujemo tako imenovani sredinski trojček. Mislim, da je zdaj ravno pravi čas, ker v tem obdobju, ko ni jasno, katera vlada in kdo bo sestavljal vlado, najlažje prevlada nek zdravi razum in se ideologija postavi nekam ob bok. V tem trenutku lahko dejansko vidimo, katere stranke so sposobne ta zdravorazumski premislek in te ukrepe sprejeti ter na ta način Sloveniji omogočiti, da v teh zahtevnih časih dobi temelj, ki lahko omogoči skok naprej."

Stranke naj bi se do idej opredelike do jutri do 12. ure. Ali bi na podlagi tega, če se bo SDS pridružil temu predlogu, že odločali, ali bi šli v koalicijo s SDS-om oziroma v konstruktivno opozicijo in morda podprli Janeza Janšo za mandatarja? Stevanović pravi, da je "vsebina je vse, kar nas v tem trenutku zanima." In še: "Pred volitvami smo točno to obljubljali – da bomo delali konstruktivno z vsemi strankami, razen s tistimi, za katere smo rekli, da se v njihovih vladah ne vidimo. Še enkrat smo pokazali načelnost, voljo za delo in konstruktivnost. To, kar ta zakon prinaša, je olajšanje življenja ljudem – na vseh področjih. Govorimo o študentih, delavcih, socialno ranljivih, upokojencih."

Na čigavo podporo pa računajo? "Ta zakon odgovarja na ključne izzive, hkrati pa vsebuje ukrepe, ki so odgovor na štiri leta Golobove vlade, ko je davčni primež obremenjeval srednji sloj, tiste, ki delajo, podjetja, s. p.-je, normirance. Mi zdaj dajemo priložnost slovenski politiki. Kar smo obljubljali v predvolilni kampanji, smo dejansko že realizirali, še preden se je sklical nov državni zbor. Kakšna bo kadrovska sestava, pa bomo videli. Medtem ko predsednik vlade Robert Golob deli stolčke, se mi ukvarjamo s tem, kar Slovenija potrebuje – s hitrimi in odločnimi rešitvami," zagotavlja Vrtovec. Stevanovič pa dodaja, da "tukaj res ne gre za vprašanje strankarske opredelitve ali kupčkanja s političnimi glasovi. Gre izključno za to, da smo poslali predlog vsem poslanskim skupinam, da se že na začetku mandata pokaže, kateri poslanci so za ljudi in kateri proti ljudem."

Pa bo Stevanović kandidat za predsednika državnega zbora? "To sem izvedel iz medijev. Ta medijska špekulacija je meni in naši stranki pravzaprav pomagala spoznati, da je to odlična ideja. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Menimo, da bi lahko bili most v tej polarizaciji in prinesli novo politiko. Mislim, da bi si to mesto zaslužili."

Kaj pa, če bo poslanec kandidat Logarjeve stranke - in ga podpre Gibanje Svoboda, ali to pomeni koalicijo z Golobom? "Veliko je špekulacij. Dobili smo tudi ponudbe, da bi predlagali kandidata, a Demokrati pri tem ne bomo sodelovali. Ko bo konkreten predlog, se bomo odločili, da bo državni zbor lahko deloval," pravi Logar. 

Stevanović sicer vztraja: "Kot poudarjam – to mesto vidimo kot most. Ne nakazuje nobene koalicije. Jasno smo povedali, v katerih vladah ne želimo sodelovati. Ne želimo pa povzročiti politične krize. Naj se preštejejo, pogledajo naš program in vidimo, kdo se lahko z njim uskladi."

Ali se v ozadju pogovarjate o vladi s SDS ali Svobodo - je bilo vprašanje za Logarja. "Na pogajanjih sem pogrešal jasno vsebino. Ker je ni bilo, smo se umaknili. V ponedeljek bomo razpravljali o predlogu in se nato odločili o nadaljnjih korakih."

Stevanović pa poudarja, da želijo novo politiko. "Predlagamo dobro vsebino in pričakujemo, da jo bodo poslanci podprli." Ali to pomeni, da lahko za mandatarja podprejo oba kandidata? "Mi bomo ostali zvesti svojim volivcem. Pomembno je, da kdorkoli sestavi vlado, upošteva naš program. Kdor se bo z njim uskladil, bo imel našo podporo. Ne gremo pa v vlado Janeza Janše niti Roberta Goloba."

Logar poudarja, da je Slovenija v situaciji, ko je treba ta prosti tek, ki je pred nami zaradi grozeče krize, uporabiti za to," da sprejmemo tisto, kar bi že zdavnaj morali sprejeti. To zdaj mi predlagamo. To je edina zadeva, o kateri smo se na štirih srečanjih, na delovnih sestankih, poenotili in se strinjali". In še: "Vesel sem, da je nastal ta trojček, ki prinaša drugačen pogled na politiko. To je tisto, kar sem jaz zagovarjal že pred volitvami – da je to edina prava pot za Slovenijo." 

Kaj bo torej jasno ali  oblikuje nova desnosredinska vlada? Vrtovec pravi: "To je odvisno od jutrišnjega dne, vsaj kar se vsebine tiče. Verjamem, da je oddaja priložnost, da dr. Goloba in predsednika SDS, Janez Janša, skupaj javno povabimo, da podprejo oziroma se do 12. ure opredelijo do vsebine našega interventnega zakona za razvoj Slovenije. Potem bomo lažje videli, kako blizu smo si vsebinsko in programsko ter kako lahko kasneje sodelujemo. Kar se tiče tega bloka, se o tem nismo pogovarjali in tudi ni primerno. Jasno smo že pred volitvami povedali, da želimo sodelovati s programsko sorodnimi strankami, ki delijo iste vrednote."

"Morda pa ta zakon poveže dve največji stranki v veliko koalicijo," pa je zaključil Logar.

trojček tretji blok stevanović logar vrtovec interventni zakon koalicija
