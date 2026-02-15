'Bodimo iskreni, status quo za Slovenijo ni več izbira'

V stranki, ki je novinka na političnem prostoru, optimizma pred volitvami ne manjka. "Demokrati bomo v koaliciji, ki bo zagotovila politično širino. Smo v čolnu na razburkanem morju in veslati moramo na obeh straneh, če želimo kreniti naprej. Demokrati ne bomo nikomur omogočili vlade in je prav tako nikomur ne bomo onemogočali," je danes poudaril Logar.

Prepričan je, da bodo prav Demokrati sestavljali novo vlado, saj so, kot je dejal, edina stranka, ki lahko v slovensko politiko prinese novo paradigmo, novo energijo in nov družbeni dogovor, ki temelji na sodelovanju.