Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Bodimo iskreni, status quo za Slovenijo ni več izbira'

Logatec, 15. 02. 2026 20.04 pred 28 minutami 2 min branja 8

Avtor:
N.Š. STA
Volilna konvencija Demokratov Anžeta Logarja

Demokrati Anžeta Logarja so na konvenciji v Logatcu danes predstavili listo 88 kandidatov za državnozborske volitve 22. marca. Prvak stranke Anže Logar je prepričan, da bodo prav Demokrati sestavljali prihodnjo vlado, na prihajajočih državnozborskih volitvah pa v stranki računajo na prek 20 poslancev.

V stranki, ki je novinka na političnem prostoru, optimizma pred volitvami ne manjka. "Demokrati bomo v koaliciji, ki bo zagotovila politično širino. Smo v čolnu na razburkanem morju in veslati moramo na obeh straneh, če želimo kreniti naprej. Demokrati ne bomo nikomur omogočili vlade in je prav tako nikomur ne bomo onemogočali," je danes poudaril Logar.

Prepričan je, da bodo prav Demokrati sestavljali novo vlado, saj so, kot je dejal, edina stranka, ki lahko v slovensko politiko prinese novo paradigmo, novo energijo in nov družbeni dogovor, ki temelji na sodelovanju.

"V samem bistvu gre za prelom s staro politiko, staro energijo, s tistimi, ki so v zadnjih desetletjih oblikovali politični razred statusa quo, čeravno na nasprotnih bregovih. So kot jin in jang, en proti drugemu, a hkrati en drugega potrebujejo, en drugega hranijo in vsak od njih utrjuje svojo bazo podpornikov z oblikovanjem fronte proti. Vsak, ki ni stoodstotno z nami v umnosti in neumnosti, je naš sovražnik, je satelit, izdajalec, zlati prinašalec. Samo tekmec ni, pa tudi človek ne. Zaradi takšnega pristopa pa ljudje postopoma, a nevzdržno izgubljajo upanje v prihodnost Slovenije," je poudaril Logar.

Preberi še 'Za ene smo murgelski podtaknjenec ali zlati prinašalec, za druge satelit'

Zagotovil je, da bodo Demokrati delali drugače. "Demokrati rušimo mit o brezizhodnosti, da se nič ne da, da je treba zgolj še naprej vzdrževati status quo in upati na najboljše. Bodimo iskreni, status quo za Slovenijo ni več izbira," je poudaril Logar.

Demokrati bodo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopili z 88 kandidati. 

 

- prvak stranke Logar bo kandidiral v Logatcu

- podpredsednica stranke Eva Irgl v Ajdovščini

- nekdanji poslanec Svobode Tine Novak v Ljutomeru

- nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič v Novem mestu

- generalna sekretarka Demokratov Elena Zavadlav Ušaj v Kranju

- nekdanji predsednik Študentske organizacije Slovenije Luka Mihalič v Celju

- predsednik sveta stranke Tadej Ostrc v Ljubljani.


volitve 2026 demokrati konvencija
  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
15. 02. 2026 20.41
hmm .. vidim, da ste se od vseh možnih "novih obrazov" odločili za Logarjev "novi obraz" .... !!!
Odgovori
0 0
Meee
15. 02. 2026 20.37
Verjamem, da bodo pobrali lep odstotek glasov. Ni Golob, pa tudi Janši si je upal odrečti
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
15. 02. 2026 20.36
88 kanditatov ... zanimiva številka .. !!!
Odgovori
0 0
Lion90
15. 02. 2026 20.27
Samo da ni golob!
Odgovori
+8
8 0
proofreader
15. 02. 2026 20.25
Samo da ni Golob.
Odgovori
+8
9 1
big_foot
15. 02. 2026 20.22
Logar lahko uspe samo tako da odžre glasove janezu predvsem pa nsi. Skupno na desnici pa ne bo pomagalo. Desnica lahko zmaga samo na podlagi leve volilne abstinence.
Odgovori
-8
1 9
Bolfenk2
15. 02. 2026 20.21
Program imajo Demokrati kar soliden. Ampak dosti premalo so radikalni za čase ki prihajajo.
Odgovori
+7
8 1
dron
15. 02. 2026 20.39
Program kako se ukvarjat četrt stoletja z kriminalom, to je pa res dokazal.....
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo počitek, dvojčki bodo nemirni
V mini črni obleki je navdušila vse
V mini črni obleki je navdušila vse
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Sandokan
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534