Resnici se obeta pet poslanskih mest

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je svoj glas oddal ob 8. zjutraj v Domu krajanov Stražišče pri Kranju. V izjavi je nato povedal, da ima namen dan preživeti s svojimi najbližjimi. "Popolnoma sproščeno, da odmislimo vso to sramoto, ki smo jo gledali zadnja dva meseca," je dejal.

Meritve javnega mnenja so njegovi stranki ves čas napovedovale preboj v državni zbor, rezultati vzporednih volitev pa so to potrdili. Resnici napovedujejo 5,2 odstotka glasov in pet poslancev. Glede na to, da ni jasne leve ali desne koalicije, bi lahko prav ta peterica pomenila jeziček na tehtnici.

V štabu Resnice je bilo vzdušje že pred objavo rezultatov vzporednih volitev temu primerno optimistično, hrana je pripravljena, penine se hladijo, televizije so prižgane, je poročal naš novinar Rene Markič, ki se jim je pridružil na Vodnikovem trgu v Ljubljani.

Spomnimo, pred štirimi leti se jim ni uspelo uvrstiti v Državni zbor, dobili so nekaj manj kot tri odstotke glasov.