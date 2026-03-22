SLOVENIJA ODLOČA 2026

Resnici se obeta pet poslanskih mest

Ljubljana, 22. 03. 2026 17.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Volitve - Zoran Stevanović

Stranki Resni.ca so javnomnenjske raziskave vseskozi napovedovale uvrstitev v državni zbor, kjer bi lahko prav njihovi glasovi na koncu odločali, na katero stran se bo nagnila tehtnica. Po rezultatih vzporednih volitev so dobili 5,2 odstotka glasov oziroma pet poslanskih mest.

Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je svoj glas oddal ob 8. zjutraj v Domu krajanov Stražišče pri Kranju. V izjavi je nato povedal, da ima namen dan preživeti s svojimi najbližjimi. "Popolnoma sproščeno, da odmislimo vso to sramoto, ki smo jo gledali zadnja dva meseca," je dejal. 

Meritve javnega mnenja so njegovi stranki ves čas napovedovale preboj v državni zbor, rezultati vzporednih volitev pa so to potrdili. Resnici napovedujejo 5,2 odstotka glasov in pet poslancev. Glede na to, da ni jasne leve ali desne koalicije, bi lahko prav ta peterica pomenila jeziček na tehtnici. 

V štabu Resnice je bilo vzdušje že pred objavo rezultatov vzporednih volitev temu primerno optimistično, hrana je pripravljena, penine se hladijo, televizije so prižgane, je poročal naš novinar Rene Markič, ki se jim je pridružil na Vodnikovem trgu v Ljubljani. 

Spomnimo, pred štirimi leti se jim ni uspelo uvrstiti v Državni zbor, dobili so nekaj manj kot tri odstotke glasov. 

