SLOVENIJA ODLOČA 2026

Brata Aksalič sta bila pravnomočno obsojena in zaprta

Ljubljana, 17. 02. 2026 12.14 pred 48 minutami 2 min branja 49

Avtor:
24UR
Brata Aksalič

Po naših razkritjih, da sta se volilne konvencije stranke Resni.ca udeležila v kriminalnem podzemlju dobro poznana brata Aksalič, smo v naše uredništvo od odvetniške družbe Merhar, ki zastopa vse tri brate Elvisa, Harisa in Denisa, dobili zahtevo za popravek, v katerem navajajo, da so informacije, da sta bila Haris in Elvis Aksalič obsojena zaradi trgovine z drogo in med letoma 2022 in 2023 zaprta na Dobu, "popolnoma" neresnične. Popravek smo objavili, saj nista bila zaprta na Dobu in ne zaradi trgovine z drogo. Danes objavljamo dokaze, da sta bila Haris in Elvis Aksalič pravnomočno obsojena na leto zapora, krivdo pa sta priznala sama, kazen pa sta tudi prestala.

Kot so nam potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču, sta bila Haris in Elvis Aksalič obravnavana zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ("Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti /.../" v zvezi z 20. členom KZ "storilec in sostorilec"). 

Sodba je bila sprejeta na podlagi njunega priznanja krivde, enoletno zaporno kazen pa sta prestajala v obliki tako imenovanega vikend zapora, kar zakon omogoča za obsojence, ki  "med prestajanjem kazni zapora še naprej delajo ali se izobražujejo in prebivajo doma, razen v prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko morajo biti v zavodu. Natančnejše pogoje izvrševanja določi zavod". Neuradno naj bi šlo za Zavod za prestajanje kazni Ljubljana, odprti oddelek Ig.

A ključno vprašanje ostaja neodgovorjeno: kaj sta Haris in Denis Aksalič počela na volilni konvenciji stranke Resni.ca?

Volilna konvencija stranke Resni.ca
Volilna konvencija stranke Resni.ca
FOTO: Bobo
Preberi še Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?

Stranka Resni.ca na čelu s predsednikom Zoranom Stevanovićem še vedno ne pojasnjuje, kaj sta Denis in Haris Aksalič počela na volilni konvenciji stranke. Stevanovič zatrjuje, da bratov ne pozna in da sta se konvencije udeležila kot podizvajalca. A stranka pogodbe, s katero bi potrdili te – do sedaj nedokazane – trditve, zaradi "poslovnega bontona" ne želi razkriti, o tem je danes prva poročala spletna stran N1. Dokazov za njihove trditve tako ni.

volitve 2026 resni.ca zoran stevanović
KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roten
17. 02. 2026 13.01
A vaši so pa z odpustki vse pokrili Petra pa Uroš sta kršila integriteto ko sta bila v Vegasu
Odgovori
0 0
vicente
17. 02. 2026 12.58
enkrat policaj ,zmeraj policaj
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
17. 02. 2026 12.56
Sicer pa se Stevanović s tema bratoma velikokrat srečuje na kavi.
Odgovori
+3
3 0
macolagobec
17. 02. 2026 13.01
Mu tud ženo servisirata?
Odgovori
0 0
PoldeVeliki
17. 02. 2026 12.56
Leva in desna roka Stevanovića. Plešemo
Odgovori
+2
2 0
biggie33
17. 02. 2026 12.54
Upam, da boste tako podrobno preučili tudi vse, ki so bili na kongresu strank SDS, SD, Svoboda.. Tam jih je bilo več pravnomočno obsojenih.. npr. dajte se poglobiti v družino Hot, največji mafijci na obali..
Odgovori
+3
4 1
dark Cat
17. 02. 2026 12.51
Laz na laz
Odgovori
+0
1 1
wsharky
17. 02. 2026 12.51
to je šele ena kriminalna stranka, bog se nas usmili
Odgovori
+6
6 0
ho?emVšolo
17. 02. 2026 12.50
Vikend fitneserji vemo, da gre za dobro uveljavljeno družbo prijateljev, zato izjava Stevanovića, da brata ne pozna, ne pije vode.
Odgovori
+4
4 0
natas999
17. 02. 2026 12.49
resnica???
Odgovori
+2
2 0
hypnosis
17. 02. 2026 12.48
Mama mafija v tej stranki... ta dva, Križnjak in ostali..
Odgovori
+3
3 0
peresni
17. 02. 2026 12.48
Če ta pride v parlament je to norost kot bi prišel kak ropar cerkva Jelinčič ali janšev drogeraš Rupar. Janši bo uspelo podvaliti samo Logarja
Odgovori
+1
2 1
Orisei1
17. 02. 2026 12.45
To je dobesedno stranka kriminalcev.
Odgovori
+10
10 0
Mens sana
17. 02. 2026 12.44
..........v Sloveniji že od nekdaj veljajo zeloooo nizki standardi za aktivno politično udejstvovanje, pod krinko demokracije je lahko v parlament zahajal arestant, člani strank so pravnomočni obsojenci in tudi Resni.ca sodi v kvoto blebetavih delomrznežev z bogato zgodovino prestopkov.....................
Odgovori
+1
2 1
biggie33
17. 02. 2026 12.43
Janša je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje razžalitve novinark pa bo najbrž nov predsednik vlade.. da ne naštevam še drugih svinjarij, ki so ostale nekaznovane..
Odgovori
+2
7 5
Samo navijač
17. 02. 2026 12.42
Sem jih vprasu kako gledajo in kaksno mnenje imajo o Bitcoinu. In me je ena gospodicna negativno odslovila. Sem mislil, da so nekako le razgledani .....
Odgovori
+1
2 1
enajstdvanajst1
17. 02. 2026 12.39
svoboda sami goljufi, laznivci, krsitelji, in kot pravijo vsak svoje vole
Odgovori
+8
8 0
2mt8
17. 02. 2026 12.37
To ni čisto nič drugega kot Srbska nacionalistična stranka
Odgovori
+11
12 1
Polkavalčekrokenrol
17. 02. 2026 12.36
Zaporniška stranka,tudi ti bi radi imeli svojega predstavnika v parlamentu,konkurenca SDS sekti
Odgovori
-5
2 7
jangsi
17. 02. 2026 12.35
Nagnat vse 3 nazaj na jug
Odgovori
+12
12 0
jonson_
17. 02. 2026 12.34
A poslanci rabijo dat potrdilo o nekaznovanosti pa to? Mislim dobro bi bilo, da to priložijo...
Odgovori
+1
2 1
Perovskia
17. 02. 2026 12.38
Ce bi po pravilih bili obsojeni, bi zmanjkalo ljudi vbparlamentu
Odgovori
+2
3 1
dron
17. 02. 2026 12.45
Tvoj šef bi po pravilih za svoje kriminalne in švercarske rabote moral dobiti minimum dve dosmrtni🙉🐑
Odgovori
-3
0 3
Lepdan123
17. 02. 2026 12.53
Očitno ne, navadni državljani pa moramo potrdilo o nekaznovanosti dati že, če želimo delati na pumpi. Noro.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
