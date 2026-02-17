Brata Aksalič sta bila pravnomočno obsojena in zaprta

Kot so nam potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču, sta bila Haris in Elvis Aksalič obravnavana zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ("Kdor s požarom, povodnjo, eksplozijo, strupom ali strupenim plinom, ionizirajočim sevanjem, motorno silo, električno ali kakšno drugo energijo ali kakšnim drugim splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti /.../" v zvezi z 20. členom KZ "storilec in sostorilec").

Sodba je bila sprejeta na podlagi njunega priznanja krivde, enoletno zaporno kazen pa sta prestajala v obliki tako imenovanega vikend zapora, kar zakon omogoča za obsojence, ki "med prestajanjem kazni zapora še naprej delajo ali se izobražujejo in prebivajo doma, razen v prostih dneh, praviloma ob koncu tedna, ko morajo biti v zavodu. Natančnejše pogoje izvrševanja določi zavod". Neuradno naj bi šlo za Zavod za prestajanje kazni Ljubljana, odprti oddelek Ig.

A ključno vprašanje ostaja neodgovorjeno: kaj sta Haris in Denis Aksalič počela na volilni konvenciji stranke Resni.ca?