Burno soočenje o varnosti: kdo je bil najbolj prepričljiv?

Esih je glede očitkov vladnim strankam glede evakuacije Slovencev z Bližnjega vzhoda dejal, da je predsednik Robert Golob evakuacijo vzel v svoje roke, meni namreč, da ni želel, da bi kakšna potencialna napaka pri repatriaciji vplivala na samo volilno kampanjo. Strinja se, da je prišlo kdaj vmes tudi do komunikacijskega šuma, a slednje je označil za "minorno zadevo".

Tretje soočenje pred volitvami so v oddaji 24UR ZVEČER analizirali novinar naše medijske hiše Anže Božič , komentator časopisa Delo Uroš Esih in politični analitik Aljaž Pengov Bitenc . Kako uspešna je bila opozicija s kritiko vladi glede reševanja Slovencev z Bližnjega vzhoda?

Poudaril je, da je treba kakovost in hitrost reševanja Slovencev medtem primerjati z ostalimi državami: "In Slovenija je bila tu med bolj aktivnimi." Opozicija je sicer Golobu očitala še njegovo vmešavanje pri evakuaciji, da zadev ne prepušča pristojnemu ministrstvu, a Esih meni, da bi bilo za opozicijo prav tako razlog za kritiko, če premierja pri vračanju Slovencev zraven ne bi bilo. "Karkoli bi naredil, bi bilo zanje narobe," meni.

Pengov Bitenc je ob tem ocenil, da je opozicija tu tvegala s kritiko, v upanju, "da bo šlo kaj narobe". "Da bi kdo ostal kje, kjer ne bi smel. Kar pa se ni zgodilo in posledično si lahko vlada tu pripiše tako politične kot moralne točke, saj je proaktivno pristopila k reševanju težave," pravi.

Božič je medtem izpostavil tudi argumente opozicije glede stroškov evakuacije. Ocenjuje sicer, da imajo tu "vsake oči svojega malarja": "Kdor bo kanil voliti to vlado na naslednjih volitvah, je seveda to videl kot velik uspeh, kdor je privržen opoziciji, pa bo v tem videl težavo."

Pengov Bitenc sicer vseeno meni, da argument stroška reševanja v izrednih situacijah ne bo prepričal neopredeljenih volivcev. Esih pa je dodal, da se je tudi ta kritika s porabo davkoplačevalskega denarja med soočenjem hitro vrnila proti opoziciji: "Vemo, kakšna je bila transparentnost, racionalnost in kakšni so bili stroški nabave zaščitne opreme (v času covida-19) pod prejšnjo vlado."

Kdo je bil najbolj prepričljiv? Kdo je bil najbolj spreten? In kdo se je najbolj prepričljivo umestil na nek položaj moralne avtoritete?