Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Burno soočenje o varnosti: kdo je bil najbolj prepričljiv?

Ljubljana, 06. 03. 2026 23.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER M.P.
Analiza soočenja

Tretje veliko soočenje je za nami, kako so se odrezali predstavniki osmih političnih strank? Kdo je bil najbolj prepričljiv? Za koga lahko govorimo o zamujeni priložnosti? Razprava o varnosti doma in v svetu, pa tudi o varnosti v prometu, je bila burna.

Na vprašanja glede varnosti so v Novem mestu odgovarjali Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda), Zvonko Černač (SDS), Meira Hot (SD), Asta Vrečko (Levica), Marko Lotrič (NSi, SLS, Fokus), Anže Logar (Demokrati Anžeta Logarja), Zoran Stevanović (Resni.ca) in Jasmin Feratović (Pirati).

Tretje soočenje pred volitvami so v oddaji 24UR ZVEČER analizirali novinar naše medijske hiše Anže Božič, komentator časopisa Delo Uroš Esih in politični analitik Aljaž Pengov Bitenc. Kako uspešna je bila opozicija s kritiko vladi glede reševanja Slovencev z Bližnjega vzhoda?

Esih je glede očitkov vladnim strankam glede evakuacije Slovencev z Bližnjega vzhoda dejal, da je predsednik Robert Golob evakuacijo vzel v svoje roke, meni namreč, da ni želel, da bi kakšna potencialna napaka pri repatriaciji vplivala na samo volilno kampanjo. Strinja se, da je prišlo kdaj vmes tudi do komunikacijskega šuma, a slednje je označil za "minorno zadevo".

Preberi še Stranke o varnosti doma in po svetu, evakuaciji in gneči na cestah

Poudaril je, da je treba kakovost in hitrost reševanja Slovencev medtem primerjati z ostalimi državami: "In Slovenija je bila tu med bolj aktivnimi." Opozicija je sicer Golobu očitala še njegovo vmešavanje pri evakuaciji, da zadev ne prepušča pristojnemu ministrstvu, a Esih meni, da bi bilo za opozicijo prav tako razlog za kritiko, če premierja pri vračanju Slovencev zraven ne bi bilo. "Karkoli bi naredil, bi bilo zanje narobe," meni.

Pengov Bitenc je ob tem ocenil, da je opozicija tu tvegala s kritiko, v upanju, "da bo šlo kaj narobe". "Da bi kdo ostal kje, kjer ne bi smel. Kar pa se ni zgodilo in posledično si lahko vlada tu pripiše tako politične kot moralne točke, saj je proaktivno pristopila k reševanju težave," pravi.

Božič je medtem izpostavil tudi argumente opozicije glede stroškov evakuacije. Ocenjuje sicer, da imajo tu "vsake oči svojega malarja": "Kdor bo kanil voliti to vlado na naslednjih volitvah, je seveda to videl kot velik uspeh, kdor je privržen opoziciji, pa bo v tem videl težavo."

Pengov Bitenc sicer vseeno meni, da argument stroška reševanja v izrednih situacijah ne bo prepričal neopredeljenih volivcev. Esih pa je dodal, da se je tudi ta kritika s porabo davkoplačevalskega denarja med soočenjem hitro vrnila proti opoziciji: "Vemo, kakšna je bila transparentnost, racionalnost in kakšni so bili stroški nabave zaščitne opreme (v času covida-19) pod prejšnjo vlado."

Kdo je bil najbolj prepričljiv? Kdo je bil najbolj spreten? In kdo se je najbolj prepričljivo umestil na nek položaj moralne avtoritete?

Celoten pogovor si oglejte v priloženem videoposnetku.

soočenje analiza slovenija odloča volitve 2026
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
Luka Dončić in Anamaria Goltes: Kaj se dogaja?
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem
Anamaria Goltes izbrisala fotografije z Luko Dončićem
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
3 znamenja, ki jih v marcu čakajo velike spremembe
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
Kritična napaka, ki jo delamo vsi
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Avdiofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Lepa igralka priznala: sem sapioseksualka
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
dominvrt
Portal
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551