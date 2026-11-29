Kranjčani danes odločajo, kdo bo naslednja štiri leta vodil njihovo mestno občino. Izbirajo med neodvisnim kandidatom Janezom Černetom, ki kandidira s podpisi volivcev, in kandidatko NSi Ireno Dolenc, ki jo podpirata tudi SLS in Fokus Marka Lotriča.

Janez Černe FOTO: Luka Kotnik

Kranj tako po presenetljivem razpletu prvega kroga volitev, ko je iz boja za županski stolček izpadel dosedanji župan Matjaž Rakovec, na čelu občine zagotovo dobiva nov obraz. V prvem krogu, ki je potekal 15. novembra, je največ glasov prejel Černe, in sicer 28,18 odstotka. Dolenčeva je prejela 25,27 odstotka, Rakovec (SD) pa je z 18,06 odstotka zasedel tretje mesto.

Irena Dolenc FOTO: Luka Kotnik

43-letni Černe je bil v preteklosti Rakovčev podžupan in član SD, vendar sta se z dosedanjim županom politično razšla. Na letošnje volitve se je podal s svojo listo Mi smo iz Kranja in podporo volivcev. Njegova protikandidatka, 58-letna Irena Dolenc, je ekonomistka, profesorica in dolgoletna mestna svetnica. Poleg NSi, SLS in Fokusa so ji v drugem krogu podporo izrazile tudi nekatere druge stranke. Oba kandidata sta danes že oddala svoj glas. Černe si želi predvsem čim višje volilne udeležbe, saj, kot je poudaril, ni nič odločeno, dokler volivci ne oddajo glasu. Dolenčeva pa je svojo kampanjo ocenila kot korektno in dejala, naj volivci odločijo, kdo je boljši po programu, značaju in drugih lastnostih.

Do 16. ure skoraj 30-odstotna udeležba