SLOVENIJA ODLOČA 2026

Četrto soočenje v Kranju: prvake strank bo soočil Uroš Slak

Ljubljana , 09. 03. 2026 11.28 pred 1 uro 1 min branja 50

Avtor:
V.L.
Uroš Slak

Kako bomo živeli v naslednjih štirih letih? Kaj čas po volitvah prinaša za življenja in denarnice vsakega izmed nas, kaj čaka naše gospodarstvo? V četrtem predvolilnem soočenju na POP TV bo predsednike osmih političnih strank soočil voditelj Uroš Slak.

Uroš Slak
Uroš Slak
FOTO: POP TV

Kaj bo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu s cenami nafte in plina? Kako bo dogajanje vplivalo na naš standard in gospodarstvo? So nižji davki možni ali nas zaradi zaostrenih razmer čakajo še višji davki, še višje cene bencina, dizla in plina, obdavčitev premoženja? Kaj bo z zaslužki Slovenk in Slovencev in kaj s srednjim razredom, ki je ključen za stabilno gospodarstvo? Zakaj inženirji in drugi visoko izobraženi kadri v Sloveniji še vedno niso plačani tako dobro kot denimo v Avstriji? So krivi izkoriščevalski delodajalci ali pogoltna država?

Danes se bomo z našim avtobusom 24UR ustavili na Slovenskem trgu v Kranju. Vabljeni, da se nam pridružite in spoznate naše obraze ter naše delo, na samem licu mesta pa lahko pustite tudi vprašanja za nadaljnja soočenja. Z vami bomo od 16. do 19.30.

Na soočenje, ki bo v proizvodnih prostorih visokotehnološkega podjetja Kontron, nekdanjega Iskratela v Kranju, smo povabili predsednike prvih osmih strank po povprečju zadnjih treh javnomnenjskih anket, ki jih za nas pripravlja inštitut Mediana: Janeza Janšo, Roberta Goloba, Luko Mesca, Anžeta Logarja, Matjaža Hana, Jerneja Vrtovca, Zorana Stevanovića in Jasmina Feratovića.

Kam bodo peljali Slovenijo?

Tudi tokrat bo izjave politikov preverjala ekipa rubrike Dejstva in ugotovitve sproti objavljala na naši spletni strani.

Dejstvomer NE DRZI
Dejstvomer NE DRZI
FOTO: Dejstva

Na POP TV ob 20.05.

volitve 2026 predvolilno soočenje soočenje gospodarstvo
KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
09. 03. 2026 12.41
Odkar ne gledam več teh oslarij, se veliko bolje počutim.
Odgovori
0 0
zemljanko
09. 03. 2026 12.36
Uroš, prosim vprašaj jih, če je med njimi kdo, ki ima dejansko razvito moralno in politično hrbtenico. Se mednarodno izpostaviti in povedat Trampiju, kar mu gre..da takega narcističnega kretenizma Zahod ni videl odkar se je Dolfi ugasnil. Je kdo med njimi, ki si upam javno pozvati Trampija, da naj gre na dolgotrajno mentalno zdravljenje, družbo naj mu vsekakor dela Izraelski Bibi. Je kdo? Ga volim takoj!!! Je kdo, ki ima moralne kohonese ali so vsi zgolj priskledni vazali z vsak svojo zastavico. Drzni si Uroš, prosim. Hvala
Odgovori
-1
1 2
GetBack
09. 03. 2026 12.41
😂😂 ... ker, če bo to vprašal slovenski politik, bo to gotovo imelo veliko težo v mednarodnem prostoru ... 😂😂 ... Trump je sicer bedak, vendar pa privoščim, da so Irancem v nekaj dneh razbili vojsko in opremo ... Jočejo samo Hamas, Hezbolah in levičarski slovenceljni ....
Odgovori
0 0
zibertmi
09. 03. 2026 12.35
zdravstvo bo šlo na soočenjih v pozabo,verjetno zato,ker so vse desne stranke za privatizacijo zdravstva,kot kažejo ankete
Odgovori
-1
1 2
zibertmi
09. 03. 2026 12.34
80% ljudi je baje na TČ.pa je dostava kurilnega olja predvidena na pertolu ,šele sredina maja
Odgovori
+1
1 0
Julijann
09. 03. 2026 12.42
A Golib govori o tako visokem procentu? Sigurno.
Odgovori
0 0
kita 1111
09. 03. 2026 12.33
Zopet bomo poslušali mesečnika in goloba kako vlada dobro dela ,kako so uspeli spraviti ljudi iz minimalne na minimalno plačo in ljudje bodo ploskali in jih hvalili
Odgovori
+2
2 0
kakorkoliže
09. 03. 2026 12.30
Spet prodajanje praznih obljub s strani politike brez kakršnekoli odgovornosti. Prosim prenehajte s temi reality showi.
Odgovori
+1
1 0
bik123
09. 03. 2026 12.30
a imajo levaki že pripravljene tablete oz. kaj močnejšega? spet se mi jim bo mešalo
Odgovori
+3
3 0
Skunk Works
09. 03. 2026 12.29
Levim nekako teče voda v grlo, zmaga ni več samoumevna...Predlagajo desnim pakt o nenapadanju, in zagotavljajo, da oni o desnih ne bodo več širili laži, če desni o levih ne bodo več širili resnice....
Odgovori
+2
2 0
Skunk Works
09. 03. 2026 12.27
Mesec se je zadnje čase nekako naredil v odličnega in prepričljivega retorika. Škoda je samo, da so ideje, ki jih zagovarja totalno škodljive za državo in ljudi, v praksi povsem nedelujoče. Se je pokazalo že v preveč državah. Sem zadnjič videl plakat levice "plače gor, stroški dol", pa da ti zavreje v glavi..Pa ti ljudje sploh ne vedo kaj je v podjetju strošek in furajo gospodarsko politiko države. Višji davki so za njih nižji stroški. Dobra retorika še ni garant, da so ideje dobre. Tudi hitler je bil briljanten retorik...Razmišljajte s svojo glavo in predvsem s primerjavo svoje kupne moči v zadnjih 4 letih....Vprašajte se, ali živite bolje kot pred 4 leti, so vaši vozički v trgovinah bolj polni?...
Odgovori
+3
3 0
OsBr
09. 03. 2026 12.26
Ali boste gospoda Goloba kaj vprašeli o prisluhih Vonte in Vukovićeve?
Odgovori
+6
6 0
GetBack
09. 03. 2026 12.28
Ni govora... bo še te depolitiziral, kot je RTV ... služba je le služba 😂😂
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
09. 03. 2026 12.24
Bo Peskova povedala s kom ima otroka?
Odgovori
+1
3 2
ATOL17
09. 03. 2026 12.23
Denar naj sledi pacientu..... Super. ZZZS plača vse in vse imamo zastonj super a ne? Tako desni propagirajo štima? Sam ne mi pol dražit iz 37 eur na 100 eur ok? Bo dovolj denarja za vse Te zasebnike? Bodo v minusu kaj potem? Kredit kot SDS1 SDS2 SDS3 ZNAJO???
Odgovori
-3
0 3
Julijann
09. 03. 2026 12.33
ZZZS je polna denarja kot še nikoli. Ljudje pa čakajo . Zakaj že?
Odgovori
0 0
dron
09. 03. 2026 12.22
Uroš in Jani sta na jufkini plačilni listi, plonk listek z vprašanji za jufko skrbno hranita.....
Odgovori
+0
2 2
pusi
09. 03. 2026 12.21
Bodo bebota dovolj nafiksali, da bo izgledal populustičen,?
Odgovori
+2
2 0
Julijann
09. 03. 2026 12.20
A Alenke ne bo? Pa tako polna je zavajajočih podatkov. Kar hvalili se z rastjo BDP. Žal je pod po prejemu EU. Pa o padcu industrijske proizvodnje, pa padec konkurenčnosti, pa padec dobičkov podjetij..... zavajajo in zavajajo.
Odgovori
+4
4 0
GetBack
09. 03. 2026 12.23
Prisluhi, Vesna Vuković: » Povedal mi je direkt, kje Alenka (Bratušek) krade.« "Ja, preko firme, iz Štajerske, v glavnem pa na drugem tiru. V lasti od sorodnika… direktorja direktorata za…” .... “Dva pa pol milijona evrov dvigne od 2TDK-ja in lej….”
Odgovori
+6
6 0
Julijann
09. 03. 2026 12.34
Eh, to je sedaj " um umetne inteligence", pravi Golob. Mislim, noro in še bolj noro. Glavni mediji pa tiho kot miši. Ker morajo bit. Denarni priliv je le le denar.
Odgovori
+1
1 0
GetBack
09. 03. 2026 12.20
Če boste izvolili janšiste, vam bodo znižali davke, ukinili bo obveten RTV prispevek, kljub temu, da vsaj 100 od 3000 ljudi na RTV dobro dela. Napovedal je tudi konec državnega financiranja NVO-jem, tudi Parado ponosa ne bo več financirala država ... Groza ... Kdo bo potem financiral odlične novinarje, kot je Vesna Vuković, Cirman??? Če ne bo financiranja 8. marca, Mirovnega inštituta in podobnih nepogrešljivih organizacij, kje se bodo ti odlični filozofi in socioligi zaposlili?? A naj gredo v službe, kot navadna raja?? Naj ostanejo brez toplega obroka? NE JANŠIZMU!!!
Odgovori
+2
4 2
GetBack
09. 03. 2026 12.20
.. in kaj briga narod, koliko in komu vse je Alenka Bratušek nakazovala milijone iz 2. tira… Alenka je ministrica in ona odloča koliko bo plačala ….
Odgovori
+2
3 1
neodvisen
09. 03. 2026 12.16
Kolk vem je edino golobček skakal v besede kot petelinček. Njegovi odgovori pa so bili podobni njegovemu delu v tem mandatu. Očitno so vprašanja pretežka, pa jih ne razume. Deluje hudo nesamozavestno. :) Očitno že nekaj čuti.
Odgovori
+3
4 1
Julijann
09. 03. 2026 12.12
A , ankete pa zaenkrat še ne kažejo premoč Svobode. Jo pa bodo pa ravno v naslednjih dneh. 😂😂
Odgovori
+3
4 1
simc167
09. 03. 2026 12.12
Spet bomo gledali skakanje v besedo golobu in ponižno tišino in otročja vprašanja janshi
Odgovori
-2
4 6
Julijann
09. 03. 2026 12.11
Kako to, da je mediana pa povsem odpisala Prerod? Ne mi reče, da so Pirati boljši. Feratovič še sam pojma nima zakaj pride na soočenja.
Odgovori
+9
9 0
09. 03. 2026 12.11
Resnica
Odgovori
0 0
Julijann
09. 03. 2026 12.35
Resni.ca tako sodeluje v tem šovu osmih najboljših.
Odgovori
0 0
bibaleze
