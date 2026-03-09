Čigava vizija za blaginjo Slovenije je najbolj prepričala?

Čas za nagovarjanje volivcev se hitro izteka, predsedniki strank, ki jim javnomnenjska anketa Mediane kaže najbolje, so tokrat soočali mnenja o višini plač, davkov, pa tudi cene goriv, ki so se drevi podražila.

V oddaji 24UR ZVEČER so njihove izjave analizirali strokovnjakinja s področja managementa in gospodarstva Sonja Šmuc, nekdanji izvršni direktor Gospodarske zbornice in komentator Goran Novković in komentator časopisa Delo Uroš Esih.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na soočenju napovedal tudi ustanovitev posebne krizne skupine. Kako analitiki vidijo odziv vlade na vojno v Iranu?

"Pričakovano. Velike težave bodo, če bo nafta ostala tako draga, kot se zdaj kaže. Seveda ima vlada kar nekaj manevrskega prostora skozi trošarine, konec koncev je to mehanizem, ki se za to tudi uporablja – da se vse ne prevali na ramena prebivalcev in gospodarstva. Vendar pa se to ne more dogajati dolgoročno, zlasti če bo nafta zelo rastla, bo zato imelo kar precejšnje posledice na razne podražitve ..." pojasnjuje Sonja Šmuc. Kot še dodaja, pa se v pogovoru prvaki strank niso niti dotaknili industrije gnojil, katere velik del se odvija ravno na Bližnjem vzhodu. "Ta gnojila, tako kot nafta, ne potujejo skozi Hormuško ožino. In to bi utegnilo imeti bistveno večje posledice dejansko na pridelavo hrane. In ne bo potem vprašanje cena, ampak celo dostop. Ampak upajmo, da se bodo stvari vendarle normalizirale, preden pride tako daleč." Krizna skupina pa bi se po njenem morala ukvarjati z vsemi posledicami, ne zgolj z nafto.

Novković medtem opozarja na drugo nevarnost. "Če bo ta spopad trajal dlje časa in bo vplival na cene naftnih derivatov, je naša situacija trenutno takšna, da imamo ob rekordnih prilivih v proračun maksimalni možni primanjkljaj, ki ga dovoljuje EU. Kar pomeni, da bo ob daljšem spopadu verjetno prišlo do rebalansa proračuna in rezanja nekaterih zadev," razlaga.

Prvak SDS Janez Janša je v soočenju medtem že opozoril, da ponekod danes ni bilo na voljo dovolj goriva. Je po mnenju Esiha spretno izkoristil to temo? "Bencinski turizem se dogaja na določenih delih meje z Avstrijo, a temu so priča na različnih mejah. Pravzaprav gledamo neko zelo podobno zgodbo, kot smo jo prejšnji teden ob repatriaciji – ne glede na to, kaj je vlada naredila, kako učinkovito (ali ne) je vračala državljane s kriznih območij, nič ni bilo vredu. Čeprav jih je vrnila relativno hitro – v primerjavi z drugimi državami, ni zaprosila za denar iz mehanizma Evropske unije ..." orisuje Esih. Po njegovem je bila današnja razprava zelo 'testosteronska' in prvak opozicije seveda tukaj ni mogel najti mesta za kakršnokoli pohvalo svojega nasprotnika na volitvah.



