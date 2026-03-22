'Čim prej bo nova vlada začela delovati, tem bolje za državo'

Volilna udeležba je bila po ocenah sogovornikov izjemno visoka, kar nakazuje na povečano politično mobilizacijo volivcev in večjo legitimnost volilnega izida. Po mnenju ekonomista Mateja Lahovnika gre za redek pojav, ki kaže predvsem na to, da se je tokrat aktiviral tudi del volilnega telesa, ki običajno ostaja doma. "Tudi sam sem prvič stal v vrsti tako na volišču kot na bencinski črpalki isti dan," je slikovito opisal razmere. Po njegovih besedah je visoka udeležba pozitivna predvsem zato, ker daje rezultatom večjo politično težo in legitimnost. Podobno ocenjuje tudi politolog Igor Lukšič, ki poudarja, da je bila tokratna volilna kampanja zelo učinkovita. Po njegovem mnenju je "dramaturgija volilnega sistema" ljudem jasno pokazala, da je njihov glas pomemben. To so po njegovih besedah prepoznali volivci na levici, desnici in v politični sredini. "V tej kampanji nisem srečeval ljudi, ki bi rekli, da ne vedo, ali bodo šli volit. Možnosti so bile jasno predstavljene in odločanje je bilo razmeroma preprosto," je dodal Lukšič.

Mandatar z večino, ne nujno zmagovalec

Oba sogovornika se strinjata s stališčem predsednice republike Nataše Pirc Musar, da mandat za sestavo vlade pripade tistemu, ki zbere podporo najmanj 46 poslancev, ne pa nujno relativnemu zmagovalcu volitev. Lukšič meni, da je to edina racionalna odločitev, saj bi podelitev mandata brez zagotovljene večine pomenila izgubo časa. "Predsednica je s tem poslala jasno sporočilo, naj se politične stranke čim prej dogovorijo in oblikujejo stabilno večino," je dejal. Lahovnik ob tem dodaja, da so mednarodne razmere trenutno zelo negotove, zato je hitro oblikovanje operativne vlade še toliko pomembnejše. Po njegovem mnenju je logično, da mandat dobi tisti, ki ima dejansko podporo večine poslancev.

Volivci zahtevajo hitro in učinkovito vlado

Visoka volilna udeležba po mnenju obeh sogovornikov pomeni tudi jasno zavezo političnim akterjem, da morajo začeti delovati brez odlašanja. Lukšič poudarja, da država potrebuje vlado s polnimi pooblastili čim prej, saj se z vsakim podaljševanjem pogajanj izgublja politični zagon. Lahovnik pa opozarja, da so volivci s svojo množično udeležbo poslali jasno sporočilo: želijo konkretne ukrepe in rezultate, zlasti na področjih zdravstva, gospodarstva in drugih ključnih sistemov. "Čim prej bo nova vlada oblikovana in bo začela delovati, tem bolje za državo," je sklenil.

Volilna udeležba

Po ocenah sogovornikov bistvenega preseganja volilne udeležbe izpred štirih let ni pričakovati. Lukšič meni, da je približno 70 odstotkov realni domet slovenskega volilnega telesa in da bi bilo vse nad tem že pravo presenečenje. Lahovnik dodaja, da je bila že dosežena udeležba izjemno visoka in prijetno presenetljiva. K visoki udeležbi so po mnenju obeh prispevali tudi korektni in vključujoči pozivi političnih strank z leve in desne. Namesto neposrednega nagovarjanja k podpori posameznim strankam so pozivali k udeležbi kot taki, z namenom doseči čim bolj verodostojen odraz razmerij političnih moči. Prav zavedanje, da bo vsak glas štel, se je po Lahovnikovih besedah jasno odrazilo v mobilizaciji volivcev do zadnjega trenutka.

Resni.ca kot ključni igralec povolilnih pogajanj

Pozornost se po volitvah seli k povolilni kombinatoriki, kjer se kot odločilni dejavnik kaže stranka Resni.ca. Javnomnenjske meritve in vzporedne volitve ji pripisujejo okoli pet odstotkov glasov in pet poslancev, kar jo v razmerah brez jasne leve ali desne večine postavlja v vlogo jezička na tehtnici. Lahovnik ocenjuje, da gre za trenutek resnice za Resni.co, ki ima zdaj izrazito močan pogajalski položaj. Po projekcijah ima trojček Svoboda–SD–Levica 42 glasov, zato bo prav Resni.ca odločala o oblikovanju nove vlade in bo lahko postavljala visoke pogoje. Lukšič poudarja, da je bila usmeritev Resni.ce v določeno koalicijsko smer napovedana že prej, a ji sprva marsikdo ni verjel. Zdaj se zdi, da je osnovni obris vlade znan, odprto pa ostaja vprašanje njene širine in morebitnega vključevanja dodatnih partnerjev.

Stabilna večina brez širjenja koalicije?