SLOVENIJA ODLOČA 2026

'Čim prej bo nova vlada začela delovati, tem bolje za državo'

Ljubljana, 22. 03. 2026 19.53 pred 3 minutami 4 min branja 20

Avtor:
24UR
Analiza volitev z Lukšičem in Lahovnikom

Volilno dogajanje spremljamo v družbi dveh izkušenih političnih analitikov in nekdanjih ministrov, ki odlično poznata tako politični parket kot zakulisje odločanja. O povolilni kombinatoriki, ključnih akterjih, možnih razpletih in političnih posledicah volilnega izida razpravljata ekonomist Matej Lahovnik, nekdanji gospodarski minister, ter politolog Igor Lukšič, nekdanji minister za šolstvo in nekdanji predsednik stranke Socialni demokrati, danes oba predavatelja na svojih fakultetah.

  Bo Resni.ca jeziček na tehtnici?
  Iz 24UR: Bomo presegli volilno udeležbo izpred štirih let?
  Komentatorja glede podeljevanja mandata
  Na kaj kaže volilna udeležba?
  Analiza volitev z Lahovnikom in Lukšičem
Volilna udeležba je bila po ocenah sogovornikov izjemno visoka, kar nakazuje na povečano politično mobilizacijo volivcev in večjo legitimnost volilnega izida. Po mnenju ekonomista Mateja Lahovnika gre za redek pojav, ki kaže predvsem na to, da se je tokrat aktiviral tudi del volilnega telesa, ki običajno ostaja doma.

"Tudi sam sem prvič stal v vrsti tako na volišču kot na bencinski črpalki isti dan," je slikovito opisal razmere. Po njegovih besedah je visoka udeležba pozitivna predvsem zato, ker daje rezultatom večjo politično težo in legitimnost.

Podobno ocenjuje tudi politolog Igor Lukšič, ki poudarja, da je bila tokratna volilna kampanja zelo učinkovita. Po njegovem mnenju je "dramaturgija volilnega sistema" ljudem jasno pokazala, da je njihov glas pomemben. To so po njegovih besedah prepoznali volivci na levici, desnici in v politični sredini.

"V tej kampanji nisem srečeval ljudi, ki bi rekli, da ne vedo, ali bodo šli volit. Možnosti so bile jasno predstavljene in odločanje je bilo razmeroma preprosto," je dodal Lukšič.

Mandatar z večino, ne nujno zmagovalec

Oba sogovornika se strinjata s stališčem predsednice republike Nataše Pirc Musar, da mandat za sestavo vlade pripade tistemu, ki zbere podporo najmanj 46 poslancev, ne pa nujno relativnemu zmagovalcu volitev.

Lukšič meni, da je to edina racionalna odločitev, saj bi podelitev mandata brez zagotovljene večine pomenila izgubo časa. "Predsednica je s tem poslala jasno sporočilo, naj se politične stranke čim prej dogovorijo in oblikujejo stabilno večino," je dejal.

Lahovnik ob tem dodaja, da so mednarodne razmere trenutno zelo negotove, zato je hitro oblikovanje operativne vlade še toliko pomembnejše. Po njegovem mnenju je logično, da mandat dobi tisti, ki ima dejansko podporo večine poslancev.

Volivci zahtevajo hitro in učinkovito vlado

Visoka volilna udeležba po mnenju obeh sogovornikov pomeni tudi jasno zavezo političnim akterjem, da morajo začeti delovati brez odlašanja. Lukšič poudarja, da država potrebuje vlado s polnimi pooblastili čim prej, saj se z vsakim podaljševanjem pogajanj izgublja politični zagon.

Lahovnik pa opozarja, da so volivci s svojo množično udeležbo poslali jasno sporočilo: želijo konkretne ukrepe in rezultate, zlasti na področjih zdravstva, gospodarstva in drugih ključnih sistemov. "Čim prej bo nova vlada oblikovana in bo začela delovati, tem bolje za državo," je sklenil.

Volilna udeležba

Po ocenah sogovornikov bistvenega preseganja volilne udeležbe izpred štirih let ni pričakovati. Lukšič meni, da je približno 70 odstotkov realni domet slovenskega volilnega telesa in da bi bilo vse nad tem že pravo presenečenje. Lahovnik dodaja, da je bila že dosežena udeležba izjemno visoka in prijetno presenetljiva.

K visoki udeležbi so po mnenju obeh prispevali tudi korektni in vključujoči pozivi političnih strank z leve in desne. Namesto neposrednega nagovarjanja k podpori posameznim strankam so pozivali k udeležbi kot taki, z namenom doseči čim bolj verodostojen odraz razmerij političnih moči. Prav zavedanje, da bo vsak glas štel, se je po Lahovnikovih besedah jasno odrazilo v mobilizaciji volivcev do zadnjega trenutka.

Resni.ca kot ključni igralec povolilnih pogajanj

Pozornost se po volitvah seli k povolilni kombinatoriki, kjer se kot odločilni dejavnik kaže stranka Resni.ca. Javnomnenjske meritve in vzporedne volitve ji pripisujejo okoli pet odstotkov glasov in pet poslancev, kar jo v razmerah brez jasne leve ali desne večine postavlja v vlogo jezička na tehtnici.

Lahovnik ocenjuje, da gre za trenutek resnice za Resni.co, ki ima zdaj izrazito močan pogajalski položaj. Po projekcijah ima trojček Svoboda–SD–Levica 42 glasov, zato bo prav Resni.ca odločala o oblikovanju nove vlade in bo lahko postavljala visoke pogoje.

Lukšič poudarja, da je bila usmeritev Resni.ce v določeno koalicijsko smer napovedana že prej, a ji sprva marsikdo ni verjel. Zdaj se zdi, da je osnovni obris vlade znan, odprto pa ostaja vprašanje njene širine in morebitnega vključevanja dodatnih partnerjev.

Stabilna večina brez širjenja koalicije?

V razpravi o morebitni sestavi vlade se pojavlja vprašanje, ali bo mandatar sploh iskal širšo koalicijo. Po mnenju obeh sogovornikov bi bila po trenutnih rezultatih najverjetnejša kombinacija koalicija treh strank z dodatkom Resni.ce, ob podpori obeh manjšinskih poslancev. To bi zagotovilo razmeroma udobno večino za stabilno delovanje vlade.

Lukšič dodaja, da v takšnem razmerju dodatne stranke niso nujne, saj bi večina zadostovala za učinkovito vladanje. Ključno vprašanje tako ostaja predvsem politična odločitev mandatarja: ali bo stavil na ožjo, bolj operativno koalicijo ali skušal oblikovati širše politično zavezništvo.

SLOVENIJA ODLOČA 2026 volitve 2026 državni zbor Igor Lukšič Matej Lahovnik
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
22. 03. 2026 20.49
Sem mislil, da slabše ne more biti... Postajamo Italija iz vidika volitev
Aristotle
22. 03. 2026 20.42
levaki bote kolesarli v vsakem primeru...če ne bo janša boste pa piciklali ker ne bo goriva.. :D
zmerni pesimist
22. 03. 2026 20.42
Resnice pri levih ne marajo k jj pa ne gre
Slavko BabIč
22. 03. 2026 20.39
Molimo!
Sickk 2
22. 03. 2026 20.29
Hej brigade hitite haha
Sickk 2
22. 03. 2026 20.29
Hej brigade hitite hahah
Slavko BabIč
22. 03. 2026 20.28
Nova vlada radiraj janšiste!
Slavko BabIč
22. 03. 2026 20.27
danes sem posnelfakeanketto sds: sds 47,6 %, resnica 17,2 %logar 10,1 % nsi 9,5 % svoboda 5,2 % ha,ha, zmazek od janšistov! aviderči janšisti!
Verus
22. 03. 2026 20.26
Čist iskreno - jaz bi v politiki rad videl ljudi, ki vodijo oddaje 24ur - Kulturni, vljudni, uglajeni, ... to bi potrebovala Slovenija. Gospa Kr., gospod Mu., gospod Sl. - takšni ljudje bi morali biti v politiki
Watcherman
22. 03. 2026 20.20
'Čim prej bo nova vlada začela delovati, tem bolje za državo' TO BO JA.Lp
Ptičji drek
22. 03. 2026 20.19
Z mano še 2 mandata
Kolllerik
22. 03. 2026 20.24
Z veseljem!
Sickk 2
22. 03. 2026 20.30
Vidm da je tvoj nick tvoja hrana pa ivanova..
zibertmi
22. 03. 2026 20.14
koalicija bo šibka,ko bo se pravi glede na izjavo janeza-"To, kar so pokazale vzporedne volitve, je na neki način pričakovano. Sicer je vse tesno. So pa razmerja bolj ali manj predvidljiva. Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Sta samo dve alternativi – ali se nadaljuje ta vlada ali pa se sestavi vlada okoli Slovenske demokratske stranke. Kar se nas tiče, šibkih vlad ne bomo sestavljali," je v prvi izjavi po zaprtju volišč dejal predsednik stranke SDS Janez Janša.
zibertmi
22. 03. 2026 20.15
Pravi, da slabo kaže in v primeru, če izgubi, da bo iz SDS izključil čisto vse člane in se odrekel vsem podpornikom. Pa da bo na prihodnjih volitvah zmagal kar sam. Držim pesti samo to je že enkrat dejal,ko je izgubil na volitvah,dejal je.če bo šel bdp v plus se bo upokojin,pa se ni in se ne bo,preveč hrepeni po oblasti
Slavko BabIč
22. 03. 2026 20.08
jufka zmeri tako dela, strel v svojo glavo! Samo sedaj več ne bo preživel!
Ptičji drek
22. 03. 2026 20.19
Sej bomo
oježeš
22. 03. 2026 20.06
Ne vem ali je Janša tako neroden ali zmeden, da sam sebe ustreli v koleno, ko je najmanj treba.
stoinena
22. 03. 2026 20.05
če bo ista vlada kot prej. je vseeno ali začne ali ne...
Slavko BabIč
22. 03. 2026 20.08
jokaj sfečkarica!
stoinena
22. 03. 2026 20.32
v resnici ne. samo v realnem gospodarstvu ne obstaja vreča kjer jemlješ neomejeno.
