Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 ZOI 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Dan s Pirati – stranko, ki ne bo lepila volilnih plakatov

Ljubljana, 24. 02. 2026 20.07 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Žiga Bonča
Dan s Pirati

Veste čigavih reklamnih panojev do državnozborskih volitev 22. marca ne boste videli? Panojev Piratske stranke, ki se zavzama za njihovo odstranitev. Na zadnjih parlamentarnih volitvah je za Pirate glasovalo nekaj manj kot 20 tisoč ljudi, oziroma 1,63 odstotka volivcev, tokrat pa so prepričani, da bodo osvojili sedem poslanskih sedežev v Državnem zboru. V okviru rubrike "Dan s stranko" se je Žiga Bonča pridružil Piratom na sprehodu po ljubljanskih ulicah.

Po skoraj 14 letih od ustanovitve Piratske stranke so Pirati tokrat prepričani, da so na cesti, ki vodi do poslanskih sedežev v državnem zboru. Dan s Pirati smo začeli pri njihovem največjem dosežku na političnem parketu doslej: v prostorih Mestne občine Ljubljana, kjer kot mestni svetnik od zadnjih lokalnih volitev deluje predsednik Piratov – kot pravi: v najbolj skromni svetniški pisarni.

"To povem malo v hecu, ampak je tudi kar nekaj resnice tu zraven. Jaz vidim svoje delo v mestnem svetu kot nek osamljen jezdec, ki si upa kritizirat oblast župana Zorana Jankovića," pravi predsednik stranke Jasmin Feratović.

In tudi so glasen kritik mestne oblasti, nazadnje so se na ustavno sodišče obrnili zaradi sprejete podražitve vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa. 

In kaj je za Pirate bolj pomembno: boj proti Zoranu Jankoviću ali Janezu Janši? "Jaz mislim, da sta ta dva človeka dve strani istega kovanca," pravi Feratović.

Čeprav smo "Dan s Piratsko stranko" preživeli zgolj na ljubljanskih ulicah, pravijo, da še zdaleč niso samo ljubljanska stranka. "Ogromno naših članov prihaja zunaj Ljubljane, je pa Ljubljana prva, ki nam je dala priložnost in smo jo tudi resno vzeli," pravi. 

Pirati mesečno iz državne blagajne prejemajo dobrih 10.000 evrov, imajo enega redno zaposlenega, ostali so prostovoljci. Po njihovih evidencah pa naj bi stranka trenutno štela okoli 800 članov, ki jih druži ... "Bi rekel pankerski duh z balkanskim pridihom, ampak ja ... poosebljamo drugačnost, poosebljamo to aktivistično srce. Vse naše odločitve temeljijo na delu nevladnih organizacij, tako da večino naših odločitev sprejemamo na osnovi tega, kar izvemo, kar se naučimo na temu polju," pravi član stranke Ratko Stojiljkovič.

V dežju smo se pretekli teden ustavili še pri objektu, ki zanje predstavlja simbol vsega, proti čemur se kot stranka borijo – Športni center Ilirija. "To je za nas neke vrste hram korupcije. Osnove našega programa so boj proti korupciji, neučinkovitosti javne uprave in neučinkovitosti javne uprave in državnih podsistemov. In ta projekt je en tak boleč pokazatelj zgrešenih investicijskih prioritet kot tudi okoriščanja z javnimi sredstvi," pravi Feratović. Župan Janković jim je sicer že večkrat odgovoril, da ne vedo, kaj govorijo in da gre za najbolj transparenten projekt. 

Med osrednje točke svojega programa Pirati uvrščajo tudi spoštovanje človekovih pravic, varovanje podatkov in zasebnosti, ter svoboden in nevtralen internet.

slovenija odloča 2026 dan s stranko pirati
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
24. 02. 2026 21.45
Stokrat raje imamo Pirate v parlamentu kot pa srbsko Resni.co.
Odgovori
+2
3 1
fljfo
24. 02. 2026 21.49
Dejstvo
Odgovori
0 0
txoxnxy
24. 02. 2026 21.28
Še eni ki jim je v DNK zapisano jemanje drugim in ne ustvarjanje boljšega jutri .
Odgovori
+3
3 0
vlahov
24. 02. 2026 20.49
Niso mi kul pirati , ker so socialisti in bi živeli na tuj račun.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 1. marcem višji socialni transferji
S 1. marcem višji socialni transferji
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543