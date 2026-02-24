Dan s Pirati – stranko, ki ne bo lepila volilnih plakatov

Po skoraj 14 letih od ustanovitve Piratske stranke so Pirati tokrat prepričani, da so na cesti, ki vodi do poslanskih sedežev v državnem zboru. Dan s Pirati smo začeli pri njihovem največjem dosežku na političnem parketu doslej: v prostorih Mestne občine Ljubljana, kjer kot mestni svetnik od zadnjih lokalnih volitev deluje predsednik Piratov – kot pravi: v najbolj skromni svetniški pisarni.

"To povem malo v hecu, ampak je tudi kar nekaj resnice tu zraven. Jaz vidim svoje delo v mestnem svetu kot nek osamljen jezdec, ki si upa kritizirat oblast župana Zorana Jankovića," pravi predsednik stranke Jasmin Feratović.

In tudi so glasen kritik mestne oblasti, nazadnje so se na ustavno sodišče obrnili zaradi sprejete podražitve vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa.

In kaj je za Pirate bolj pomembno: boj proti Zoranu Jankoviću ali Janezu Janši? "Jaz mislim, da sta ta dva človeka dve strani istega kovanca," pravi Feratović.

Čeprav smo "Dan s Piratsko stranko" preživeli zgolj na ljubljanskih ulicah, pravijo, da še zdaleč niso samo ljubljanska stranka. "Ogromno naših članov prihaja zunaj Ljubljane, je pa Ljubljana prva, ki nam je dala priložnost in smo jo tudi resno vzeli," pravi.

Pirati mesečno iz državne blagajne prejemajo dobrih 10.000 evrov, imajo enega redno zaposlenega, ostali so prostovoljci. Po njihovih evidencah pa naj bi stranka trenutno štela okoli 800 članov, ki jih druži ... "Bi rekel pankerski duh z balkanskim pridihom, ampak ja ... poosebljamo drugačnost, poosebljamo to aktivistično srce. Vse naše odločitve temeljijo na delu nevladnih organizacij, tako da večino naših odločitev sprejemamo na osnovi tega, kar izvemo, kar se naučimo na temu polju," pravi član stranke Ratko Stojiljkovič.

V dežju smo se pretekli teden ustavili še pri objektu, ki zanje predstavlja simbol vsega, proti čemur se kot stranka borijo – Športni center Ilirija. "To je za nas neke vrste hram korupcije. Osnove našega programa so boj proti korupciji, neučinkovitosti javne uprave in neučinkovitosti javne uprave in državnih podsistemov. In ta projekt je en tak boleč pokazatelj zgrešenih investicijskih prioritet kot tudi okoriščanja z javnimi sredstvi," pravi Feratović. Župan Janković jim je sicer že večkrat odgovoril, da ne vedo, kaj govorijo in da gre za najbolj transparenten projekt.

Med osrednje točke svojega programa Pirati uvrščajo tudi spoštovanje človekovih pravic, varovanje podatkov in zasebnosti, ter svoboden in nevtralen internet.