Na Primorskem z Evo Irgl: 'Nič ni drugače, vedno sem bila iskrena do ljudi'

Nagovarjanje volivcev poteka na terenu, a ideje, kako jih prepričati čim več, nastanejo v pisarni. Zato dan z Demokrati začenjamo na njihovem sedežu. Na jutranjem sestanku glave najprej staknejo vodstvo s predsednikom na čelu in podmladek stranke. "Plan je narejen, najprej gremo v Novo Gorico, Vipavo, Ajdovščino ..."

V predvolilnem času še obvezna oprema: "Imamo balone, naše blokce, naše programe ..."

Ko se bo uradno začela volilna kampanja, bo Demokrate na terenu – po burger aferi – provokativno spremljal tudi tako imenovani food truck. Za zdaj pa mimoidoče nagovarjajo z jumbo plakati.

"Praktično smo ves čas na terenu. Lahko bi celo rekla, da smo obiskali največ institucij od vseh političnih strank," pravi Eva Irgl.

Zato ne preseneča, da ekipa Demokratov najprej obišče novogoriški zdravstveni dom, kjer je vodstvo povedalo, da si želijo bolj fleksibilnih pogojev dela, da lahko nagrajujejo tiste zaposlene, ki več delajo.

"Tudi v programu imamo eno ključnih prioritet zdravstveni sistem. Vemo, da se ta sooča z mnogimi izzivi, ampak danes smo slišali tudi kakšno dobro prakso," pojasni Irglova.