Na Primorskem z Evo Irgl: 'Nič ni drugače, vedno sem bila iskrena do ljudi'

Nagovarjanje volivcev poteka na terenu, a ideje, kako jih prepričati čim več, nastanejo v pisarni. Zato dan z Demokrati začenjamo na njihovem sedežu. Na jutranjem sestanku glave najprej staknejo vodstvo s predsednikom na čelu in podmladek stranke. "Plan je narejen, najprej gremo v Novo Gorico, Vipavo, Ajdovščino ..."
V predvolilnem času še obvezna oprema: "Imamo balone, naše blokce, naše programe ..."
Ko se bo uradno začela volilna kampanja, bo Demokrate na terenu – po burger aferi – provokativno spremljal tudi tako imenovani food truck. Za zdaj pa mimoidoče nagovarjajo z jumbo plakati.
"Praktično smo ves čas na terenu. Lahko bi celo rekla, da smo obiskali največ institucij od vseh političnih strank," pravi Eva Irgl.
Zato ne preseneča, da ekipa Demokratov najprej obišče novogoriški zdravstveni dom, kjer je vodstvo povedalo, da si želijo bolj fleksibilnih pogojev dela, da lahko nagrajujejo tiste zaposlene, ki več delajo.
"Tudi v programu imamo eno ključnih prioritet zdravstveni sistem. Vemo, da se ta sooča z mnogimi izzivi, ampak danes smo slišali tudi kakšno dobro prakso," pojasni Irglova.
Kakšno je vzdušje na terenu, Demokrati preverijo v Ajdovščini s hitrim usklajevanjem lokalnih odborov.
"Naslednji mesec bo podoben juliju, ko bo temperatura kar naraščala."
Še prej pa si na stenah izobešeno pravo umetnost ogledajo v Pilonovi galeriji. "Moj odnos do kulture je bil vedno enak Anžetovemu. Povezana sva tudi po tej plati – on prihaja iz izrazito umetniške družine, sama pa imam zelo rada umetnost," pove Irglova.
Medtem ko se del ekipe odpravi na drugi konec države, v Celje na javno tribuno, pa Irglova primorski teren zaključi v zanjo domači Vipavi. Poslanka z najdaljšim stažem v parlamentu je bila tukaj, pod taktirko SDS, izvoljena že šestkrat. In domačini jo, takoj ko prispemo v Vipavo, ogovorijo.
"Vipavci me poznajo, jaz jih imam rada, oni mene," pravi.
Ali bo tudi tokrat kandidirala v domačem okraju, sicer ne razkriva do nedeljske predstavitve kandidatne liste.
Na vprašanje, ali je zdaj kaj drugače, ko se na to pot podaja z novonastajajočo stranko, pa: "Zame ni nič drugače, jaz sem bila vedno iskrena do ljudi. Ljudje vedno bolj prepoznavajo, da je bilo pomembno narediti ta premik."
Še zadnji premik dneva pa, tradicionalno, do Državnega zbora, kjer poslanska skupina nadoknadi dogajanje v poslanskih klopeh.
