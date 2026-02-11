Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Na Primorskem z Evo Irgl: 'Nič ni drugače, vedno sem bila iskrena do ljudi'

Vipava, 11. 02. 2026 20.03 pred 19 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Kaja Kobetič
Iva Irgl

V okviru predvolilnega dogajanja začenjamo rubriko Dan s stranko, kjer se naše ekipe na terenu pridružijo kandidatkam in kandidatom. Prvi so na vrsti Demokrati Anžeta Logarja. Čeprav so v politiki že uveljavljeni obrazi, se z novo stranko prvič podajajo na parlamentarne volitve. Ob obisku Primorske smo se pridružili podpredsednici stranke Evi Irgl. Jo volivci po številnih mandatih v SDS prepoznajo kot članico Demokratov? Kako gradijo lokalno mrežo in kaj bo njihova glavna prioriteta?

Nagovarjanje volivcev poteka na terenu, a ideje, kako jih prepričati čim več, nastanejo v pisarni. Zato dan z Demokrati začenjamo na njihovem sedežu. Na jutranjem sestanku glave najprej staknejo vodstvo s predsednikom na čelu in podmladek stranke. "Plan je narejen, najprej gremo v Novo Gorico, Vipavo, Ajdovščino ..."

V predvolilnem času še obvezna oprema: "Imamo balone, naše blokce, naše programe ..."

Ko se bo uradno začela volilna kampanja, bo Demokrate na terenu – po burger aferi – provokativno spremljal tudi tako imenovani food truck. Za zdaj pa mimoidoče nagovarjajo z jumbo plakati.

"Praktično smo ves čas na terenu. Lahko bi celo rekla, da smo obiskali največ institucij od vseh političnih strank," pravi Eva Irgl.

Zato ne preseneča, da ekipa Demokratov najprej obišče novogoriški zdravstveni dom, kjer je vodstvo povedalo, da si želijo bolj fleksibilnih pogojev dela, da lahko nagrajujejo tiste zaposlene, ki več delajo.

"Tudi v programu imamo eno ključnih prioritet zdravstveni sistem. Vemo, da se ta sooča z mnogimi izzivi, ampak danes smo slišali tudi kakšno dobro prakso," pojasni Irglova.

Do konca februarja boste lahko videli reportaže o prvih desetih strankah iz povprečja zadnjih treh javnomnenjskih anket, ki jih za našo hišo pripravlja inštitut Mediana.

Kakšno je vzdušje na terenu, Demokrati preverijo v Ajdovščini s hitrim usklajevanjem lokalnih odborov.

"Naslednji mesec bo podoben juliju, ko bo temperatura kar naraščala."

Še prej pa si na stenah izobešeno pravo umetnost ogledajo v Pilonovi galeriji. "Moj odnos do kulture je bil vedno enak Anžetovemu. Povezana sva tudi po tej plati – on prihaja iz izrazito umetniške družine, sama pa imam zelo rada umetnost," pove Irglova.

Medtem ko se del ekipe odpravi na drugi konec države, v Celje na javno tribuno, pa Irglova primorski teren zaključi v zanjo domači Vipavi. Poslanka z najdaljšim stažem v parlamentu je bila tukaj, pod taktirko SDS, izvoljena že šestkrat. In domačini jo, takoj ko prispemo v Vipavo, ogovorijo.

"Vipavci me poznajo, jaz jih imam rada, oni mene," pravi.

Ali bo tudi tokrat kandidirala v domačem okraju, sicer ne razkriva do nedeljske predstavitve kandidatne liste.

Na vprašanje, ali je zdaj kaj drugače, ko se na to pot podaja z novonastajajočo stranko, pa: "Zame ni nič drugače, jaz sem bila vedno iskrena do ljudi. Ljudje vedno bolj prepoznavajo, da je bilo pomembno narediti ta premik."

Še zadnji premik dneva pa, tradicionalno, do Državnega zbora, kjer poslanska skupina nadoknadi dogajanje v poslanskih klopeh.

volitve 2026 demokrati dan z eva irgl
bibaleze
